Прогнозується двозначне зростання європейських витрат на боротьбу з кіберзагрозами у 2024 році

28 марта 2024 г., 14:25

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За даними IDC, витрати на безпеку в Європі зростуть на 12,3% у 2024 році, що стане ще одним роком потужного імпульсу з двозначним зростанням. Очікується, що витрати в регіоні збільшуватимуться стабільними темпами протягом усього прогнозованого періоду 2022-2027 років і досягнуть 84 мільярдів доларів у 2027 році. Таким чином, безпека виявляється ключовою сферою ІТ-інвестицій для європейських організацій, яким доведеться продовжувати протистояти постійній загрозі кібератак, захищати гібридні робочі середовища та забезпечувати відповідність як національним, так і міжнародним нормативним актам (наприклад, NIS2 та DORA).



Тенденція до значного зростання витрат на безпеку буде характерною для всього європейського регіону у цьому році, причому країни Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) матимуть найвищі темпи зростання (наприклад, 15,4% в Чеській Республіці та 13,4% в Угорщині), що зумовлено постійним зростанням ринку програмного забезпечення. Очікується, що програмне забезпечення та послуги з безпеки стануть ключовими сферами зростання в усіх європейських країнах, включаючи Великобританію, Німеччину та Францію, на які припадає понад 50% європейського ринку.



«Європейські організації стикаються з безпрецедентним рівнем кіберзагроз, зумовленим величезною і ненажерливою економікою кіберзлочинності, поширенням всіх інструментів атак і послуг, які тільки можна уявити в темному інтернеті, а також турбулентним геополітичним ландшафтом, - зазначив Марк Чайлд, асоційований директор з досліджень IDC з питань європейської безпеки. - Європейський Союз прагне сприяти підвищенню кіберстійкості в усьому регіоні за допомогою низки законодавчих заходів, які, зокрема, сприятимуть більш активному залученню вищого керівництва до розробки стратегії кібербезпеки. Однак, протидія загрозі вимагає суттєвої та цілісної участі всіх організацій. Інвестиційні стратегії кібербезпеки повинні об’єднуватися навколо покращеної кількісної оцінки кіберризиків, балансу превентивних та проактивних заходів, врахування всіх груп користувачів та бізнес-процесів, а також наявності необхідних навичок та ресурсів, як власних, так і залучених від третіх сторін».



Цього року найбільше на безпеку витратять банківський сектор, центральний уряд, органи місцевого самоврядування, телекомунікації та роздрібна торгівля. Ці п’ять галузей разом становитимуть майже 38% всього європейського ринку безпеки. Найбільш швидкозростаючими галузями у 2024 році будуть банківська справа (14,2% зростання в порівнянні з попереднім роком), медіа та розваги (14,0%), а також аерокосмічна та оборонна галузі (13,8%).



«Дедалі витонченіші інструменти, доступні кіберзлочинцям, включаючи генеративний АІ, перетворюють безпеку з технічної вимоги на ключовий стратегічний фактор для компаній у всіх галузях, що дозволяє їм залишатися конкурентоспроможними на ринку. Це ще більше стосується таких вертикалей, як банківський сектор, медіа, оборона, телекомунікації та уряд, де кібератаки можуть мати жахливі наслідки як для бізнес-операцій, так і для репутації організації, - підкреслив Стефано Періні (Stefano Perini), менеджер з досліджень, IDC European Data and Analytics. - Малий та середній бізнес, який традиційно менш підготовлений до кібербезпеки, ніж великі компанії, також буде особливо вразливим до зростаючої хвилі кібератак. У відповідь на це вони все більше зосереджуватимуться на керованих послугах, а також на навчанні своїх співробітників протистояти новим ризикам безпеки».



Банки продовжуватимуть стикатися зі зростаючою кількістю кіберзагроз, таких як програми-вимагачі, програми-здирники та ексфільтратори, і все більше інвестуватимуть у забезпечення безпеки існуючих бізнес-процесів та захист нових ініціатив з цифрової трансформації. Фірмам, що працюють у сфері медіа та розваг, доведеться захищатися від зростаючої кількості зловмисних атак, які можуть бути більш руйнівними, ніж для інших галузей, через їхню високу публічну видимість. Через постійну геополітичну напруженість у регіоні аерокосмічна та оборонна промисловість все більше уваги приділятимуть безпеці як ІТ-активів, так і OT-активів, а також захисту від витоку даних

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