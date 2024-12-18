Kioxia вийшла на біржу з оцінкою у 5,8 млрд дол.

18 декабря 2024 г., 17:35

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Як пише Reuters, акції Kioxia злетіли на 14% під час дебюту на біржі в середу, оцінивши виробника мікросхем, підтримуваного Bain, в більш ніж 890 млрд ієн (5,8 млрд дол.). Це підкреслює сильний попит інвесторів на третє за величиною IPO в Японії в цьому році.

Kioxia, великий виробник мікросхем пам'яті, залучила 120 мільярдів ієн після того, як встановила ціну свого IPO в середині індикативного діапазону на рівні 1 455 ієн за акцію.

Торги відкрилися на рівні 1 440 ієн, що нижче ціни пропозиції, а потім досягли внутрішньоденного максимуму в 1 689 ієн з закриттям на рівні 1,601 ієни.

Kioxia, раніше відома як Toshiba Memory, була куплена за 2 трильйони ієн у 2018 році консорціумом на чолі з Bain у Toshiba після тривалої і суперечливої боротьби. Японський гігант виставив цей бізнес на продаж після того, як занурилася в кризу через перевитрати по напрямку систем для атомної енергетики.

Шлях на біржу був нелегким для компанії Kioxia, назва якої є поєднанням японського слова kioku, що означає «пам'ять», та грецького слова axia, що означає «цінність».

Угода консорціуму Bain з придбання Kioxia, яка на той час вважалася цінним активом, стала знаковою подією для сегменту приватних інвестицій в Японії.

Однак після продажу невизначеність продовжилася: Bain відклала плани щодо IPO на два роки пізніше на тлі занепокоєння щодо розвитку світового ринку мікросхем через напруженість у відносинах між Китаєм і Сполученими Штатами.

Спроба об'єднати Kioxia з партнером Western Digital, який спочатку заперечував проти продажу консорціуму, зайшла в глухий кут через застереження з боку SK Hynix.

Bain Capital відмовився від планів щодо IPO Kioxia в жовтні після того, як інвестори змусили компанію-покупця майже вдвічі знизити оцінку в 1,5 трильйона ієн, яку вона хотіла отримати, повідомляє Reuters.

Частка Bain в Kioxia після IPO зменшиться до 50,7%, включаючи загальний пакет акцій, з попереднього рівня у 56,2%.

Керівництво Kioxia вважає, що вихід на біржу не зашкодить її відносинам з Western Digital, хоча переговори про інтеграцію бізнесів двох виробників не просунулися вперед.

Вихід на біржу відкриє для Kioxia можливості для залучення фінансування в капіталомісткій галузі, але також посилить увагу до фінансових показників компанії.

У кварталі, що закінчився 30 вересня, компанія повідомила, що її чистий прибуток зріс до 106 мільярдів ієн з 69,8 мільярда ієн у попередньому кварталі, завдяки покращенню балансу попиту та пропозиції.

Деякі аналітики, однак, занепокоєні перспективами компанії на висококонкурентному ринку мікросхем пам'яті.

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