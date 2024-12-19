На фронт передано сумарно понад 1 300 000 дронів

19 декабря 2024 г., 8:25

Безперебійне забезпечення українських воїнів дронами – один з головних пріоритетів Міністерства оборони.

У 2024 році значно нарощено постачання безпілотників на фронт. Станом на сьогодні понад 1 300 000 дронів передано до сил оборони. Продовжується активне постачання.

Паралельно триває робота з контрактування поставок безпілотників на наступні місяці та роки. Це дозволить забезпечити планомірне постачання дронів та посилити можливості української армії на полі бою.

Міністр оборони Рустем Умєров під час відвідання ОСУВ «Хортиця» повідомив, що тільки у грудні Силам оборони було поставлено понад 200 000 безпілотників. «Дефіцит боєприпасів на початку року закрили саме БПЛА — сьогодні дрони нищать ворога на суші, воді й у повітрі. Це сила, яка справді працює. Дрони повинні потрапляти туди, де вони потрібні найбільше. Це пріоритет для Міноборони, і ми над цим працюємо», заявив міністр.

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