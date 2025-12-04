 
`

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

IT-Enterprise зацифрувала HR-процеси Райффайзен Банку

4 декабря 2025 г., 15:35

IT-Enterprise зацифрувала HR-процеси Райффайзен Банку

Компанія IT-Enterprise завершила впровадження комплексної HR&Payroll-системи та персонального електронного кабінету для працівників Райффайзен Банку. Система охоплює повний цикл HR-процесів: ведення штатного розпису, адміністрування трудових відносин, розрахунок заробітної плати, формування звітності та роботу персонального електронного кабінету працівника.

Проєкт реалізовано в межах цифрової трансформації однієї з найбільших фінансових установ України. Зокрема Автоматизували ключові процеси кадрового обліку та нарахування заробітної плати й об’єднали HR-функції банку в єдине інтегроване цифрове середовище. Це забезпечило оперативність обробки даних і посилило контроль внутрішніх процесів – щомісяця система опрацьовує близько 20 тис. операцій.

Персональний електронний кабінет як сервіс самообслуговування забезпечує працівникам віддалений доступ до кадрових даних і ключових HR-процедур. Наразі кабінетом користуються близько 6 тис. співробітників банку.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

