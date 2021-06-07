“Інтернет-субвенція” у 483,8 млн гривень буде розподiлена на 670 територіальних громад

7 июня 2021 г., 15:15

Комісія при Мінцифрі прийняла рішення про розподіл Інтернет-субвенції.



У рамках проєкту “Інтернет-субвенція” жителі 3652 сіл які не мають технічної можливості підключитись до фіксованого швидкісного інтернету, зможуть це зробити вперше. Уже цього місяця Уряд розподілить 483,8 млн гривень на 670 територіальних громад.



За рахунок коштів субвенції до оптичного інтернету будуть підключені понад 11 тисяч соцоб’єктів. Серед яких:

1,4 тисяч шкіл та 1.2 тис. дитячих садочків

2,9 тисяч медичних закладів

2,2 тисяч бібліотек тощо



Соцзаклади, підключені за кошти субвенції, отримають також безкоштовний швидкісний інтернет до кінця 2022 року. Також кожен з них за рахунок субвенції буде забезпечений і покриттям Wi-Fi-мережею.



Кабінет Міністрів затвердить розподіл коштів між громадами з подальшим погодженням із Комітетом Верховної Ради. Громади, що пройшли відбір, отримають гроші з держбюджету, потім проведуть прозорий тендер, після чого провайдери почнуть розбудовувати мережу.

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