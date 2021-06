Acer представляє 3D-систему SpatialLabs для лінійки продуктів ConceptD

7 июня 2021 г., 14:35

0

Tweet

Компанія Acer анонсувала вихід SpatialLabs , що дає змогу авторам досліджувати власні розробки у режимі реального часу та під будь-яким кутом у діапазоні 360 градусів без необхідності використання спеціальних окулярів.



Крім того, компанія Acer анонсувала вихід програми розробника SpatialLabs для розробників Unreal Engine, зацікавлених у презентації проєктів за допомогою SpatialLabs Учасники програми отримають у своє розпорядження результат нового експерименту – прототип ноутбука ConceptD SpatialLabs.



«У рамках просування нашої чудової лінійки ConceptD, створеної спеціально для творчих людей, ми раді представити SpatialLabs – нову розробку Acer, покликану забезпечити безліч неймовірних вражень, – зауважив Джеррі Као (Jerry Kao), співдиректор з операційної діяльності корпорації Acer. – SpatialLabs оптимізує поточні робочі операції 3D-дизайнерів, завдяки чому вони можуть цілком присвятити себе творчості. За допомогою SpatialLabs розробники можуть створювати неймовірні проєкти в різних сферах – завдяки підтримці Unreal Engine».



SpatialLabs – це поєднання системи відстеження рухів очей, стереоскопічного 3D-дисплея і технологій візуалізації в режимі реального часу. Технологія відстеження рухів очей забезпечує відстеження положення та рух голови і очей користувача за допомогою комплекту стереоскопічної камери, розташованої у верхній частині пристрою. Дисплей прототипу ноутбука ConceptD SpatialLabs, який буде представлено учасникам програми розробника, представляє собою 2D-панель із роздільною здатністю UHD та двоопуклою рідкокристалічною лінзою візуально закріплена на верхній панелі екрана, утворюючи разом інноваційний модуль, за допомогою якого можна переключатися між режимом двовимірного та тривимірного стереоскопічного відтворення.



Як стверджується, таке поєднання забезпечує відображення різних зображень для кожного ока за допомогою технології обробки графіки, створюючи стереоскопічний 3D-ефект переміщення зображення перед екраном. Технології візуалізації в режимі реального часу дозволяють розробникам взаємодіяти з 3D-моделями під час використання інструменту SpatialLabs Experience Center, переглядати власні розробки у режимі реального часу, оптимізуючи робочий процес проєктування, а також презентувати інтерактивні проєкти з ефектом повного занурення у стереоскопічному 3D-форматі.



Зазвичай художники створюють декілька ескізів з різних ракурсів, щоб забезпечити пропорційне розміщення своїх персонажів. Комп’ютери суттєво спрощують виконання цього процесу, але оскільки важко оцінити пропорції у трьох вимірах на 2D-екрані, багато чого залишається на розсуд дизайнера. Інструмент для перегляду моделей SpatialLabs Model Viewer допомагає усунути такі обмеження, надаючи додаткові дані щодо розмірів для спрощення роботи дизайнерів без додаткових налаштувань: інтуїтивно зрозуміла панорама із кутом огляду на 360 градусів, яка дає можливість обертати, переміщувати і навіть витягувати моделі за межі екрану для перегляду під будь-якими кутами. Навіть у разі перегляду моделі під одним і тим же кутом буде у тривимірному стереоскопічному режимі доступно більше інформації у порівнянні з двовимірним режимом.



Можливість переглядати власні розробки у стереоскопічному 3D-форматі у співвідношенні 1:1 прискорює процес пошуку проблем і гарантує, що 3D-дизайн відповідає оригінальному ескізному проєкту. Наприклад, розробники продуктів можуть використовувати інструмент SpatialLabs Model Viewer для отримання уявлення про те, як виглядатиме створюваний об’єкт перш ніж інвестувати у нього час та ресурси для друку або розробки. Крім того, такі функції, як здатність змінювати фон HDRI моделі, дозволяють презентувати розробки у природному, реалістичному середовищі. Це означає, що керівники та учасники команди можуть надати більш детальний відгук на кожному етапі проєкту, а клієнти зможуть більш легко візуалізувати об’єкт, щоб переконатися, що він відповідає їхнім очікуванням.



Дисплей прототипу ноутбука ConceptD SpatialLabs за замовчуванням знаходиться у режимі 2D. Це дає можливість використовувати пристрій у якості стандартного ноутбука. Після запуску програм у демонстраційному центрі SpatialLabs буде автоматично увімкнено стереоскопічний 3D-режим.



Демонстраційний центр SpatialLabs – це інструмент запуску, який містить навчальний посібник із використання технології, ряд сполучень клавіш для програм, а також засоби інсталяції програм та додаткових модулів. Наразі до таких програм належать:

• SpatialLabs Model Viewer – інструмент, який дозволяє користувачу імпортувати файли в усіх основних форматах 3D-файлів та презентувати їх у стереоскопічному 3D-режимі. Під час використання інструменту перегляду моделей інформацію, що генерується щодо положення голови, буде включено у відображувану 3D-модель. Наприклад, незначне переміщення ліворуч або праворуч забезпечує обертання 3D-моделі у протилежному напрямку, ніби користувач зробив крок у будь-який бік від об’єкта. І все це у режимі реального часу.

Додаткові модулі демонстраційного центру SpatialLabs Model Viewer доступні для більшості програмних комплексів 3D, таких як Blender і Autodesk Fusion 360, які забезпечують перенесення файлів, створених у таких програмах, в інструменті SpatialLabs Model Viewer за допомогою одного натискання кнопки миші.

• SpatialLabs Go – власна розробка для візуалізації повноекранного вмісту у стереоскопічному 3D-форматі на одній лінії. Наприклад, після використання програми Blender для відкриття вікна у повноекранному режимі на одній лінії, дизайнери можуть використовувати SpatialLabs Go для переходу у стереоскопічний 3D-режим.

• PiStage for Maya – міжплатформене ПЗ PiStage виконує функції інструмента, що дозволяє пропустити увесь етап конвейєра візуалізації, який зазвичай займає багато часу, надаючи користувачам гнучкі можливості створення або редагування контенту на розширеному 2D-моніторі, а також перегляду будь-яких змін, внесених у стереоскопічному 3D-форматі в режимі реального часу за допомогою SpatialLabs.

• SpatialLabs Player – вбудований програвач для презентації лінійного відео у стереоскопічному 3D-форматі.



Окрім того, SpatialLabs підтримує Unreal Engine, 3D-інструмент для роботи в режимі реального часу, який надає творчим людям свободу втілювати своє бачення, а розробникам і командам – змогу співпрацювати й виконувати ітерації оперативніше, ніж будь-коли, за найвищими стандартами якості та масштабованості.



«Наша команда перебуває в захваті від можливостей, які надає прототип нового ноутбука ConceptD SpatialLabs та програма розробника SpatialLabs Developer Program, – розповідає Джон Баззель (John Buzzell), керівник підрозділу розвитку корпоративного бізнесу компанії Unreal Engine. – Коли інноваційний контент та програми поєднано з новітніми технологіями візуалізації, ви отримуєте незабутній та цікавий досвід з ефектом повного занурення».



Щоб втілити фантазію в реальність, компанія Acer надасть учасникам програми прототип ноутбука ConceptD SpatialLabs абсолютно безкоштовно терміном на три місяці (траспортні витрати включено). Затверджені учасники програми зможуть використовувати пристрій для створення проєктів у Unreal Engine та, в свою чергу, вони надаватимуть компанії Acer дозвіл на демонстрування та показ їхніх проєктів протягом одного року. Крім того, компанія збиратиме відгуки користувачів та братиме у них інтерв’ю під час створення моделей для подальшої розробки та вдосконалення свого продукту.



Зацікавлені претенденти можуть подати заявку. Термін подання заявки завершується 30 червня 2021 року.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!