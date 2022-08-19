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Intel готується до низки поглинань?

19 августа 2022 г., 15:35

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Компанія Intel повідомила, що з 1 вересня в її раді директорів почне працювати виконавчий голова правління Cadence Design Systems Ліп-Бу Тан (Lip-Bu Tan), де він працює з 2004 року.

Тан приєднається до комітету зі злиття та поглинання Intel.

Треба зазначити, що Ліп-Бу Тан одночасно очолює кілька венчурних фондів, також у нього багато ділових зв'язків в напівпровідникової галузі. Експерти вважають, що його досвід буде корисний Intel при виборі цілей для інвестицій, і скоріш за все планується багато поглинань.

У цьому році Ліп-Бу Тан було відзначено найвищою нагородою галузевої асоціації виробників напівпровідникової продукції SIA імені Роберта Нойса (Robert Noyce), одного із засновників  Intel.

В цей час Ліп-Бу Тан також обіймає посади у правліннях компаній Credo Technology та Schneider Electric. Також має досвід роботи у радах директорів SoftBank, Hewlett-Packard Enterprise і Flextronics International.

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