Відновлення телеком-інфраструктури може пришвидшитись вдвічі

«Верховна рада України» підтримала законопроєкт №7487, що дозволить відновлювати інтернет та зв’язок на постраждалих територіях швидше. Про це повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.
Раніше перед початком робіт телеком-компанії треба було надавати на узгодження проєктну документацію. Новий закон дозволить вдвічі прискорити розгляд документів – з трьох до півтора місяця.
Також завдяки закону оператори стільникового зв’язку зможуть швидше й простіше будувати базові станції поблизу автошляхів в лісогосподарствах. Адже протягом воєнного стану і через пів року після нього не доведеться погоджувати будівництво з урядом.
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