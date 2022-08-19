Відновлення телеком-інфраструктури може пришвидшитись вдвічі

19 августа 2022 г., 14:45

«Верховна рада України» підтримала законопроєкт №7487, що дозволить відновлювати інтернет та зв’язок на постраждалих територіях швидше. Про це повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

Раніше перед початком робіт телеком-компанії треба було надавати на узгодження проєктну документацію. Новий закон дозволить вдвічі прискорити розгляд документів – з трьох до півтора місяця.

Також завдяки закону оператори стільникового зв’язку зможуть швидше й простіше будувати базові станції поблизу автошляхів в лісогосподарствах. Адже протягом воєнного стану і через пів року після нього не доведеться погоджувати будівництво з урядом.

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