Ілон Маск відкликав позов проти OpenAI

12 июня 2024 г., 12:22

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Агентство Reuters пише, що Ілон Маск у вівторок подав клопотання про відкликання позову, в якому звинувачував розробника ChatGPT OpenAI і його генерального директора Сема Альтмана (Sam Altman) у відмові від початкової місії стартапу - розробки штучного інтелекту на благо людства, а не для отримання прибутку

Адвокати Маска попросили суд штату Каліфорнія відхилити лютневий позов без пояснення причин, згідно з документом, поданим до Вищого суду Сан-Франциско.

Зазначається, що Маск відмовився від позову без упереджень, що означає, що він може подати його в інший час.

Позов став кульмінацією довготривалої протистоянні Маска з OpenAI, стартапа, який він співзаснував і який відтоді став іконою генеративного АІ завдяки мільярдному фінансуванню від Microsoft.

Нагадаємо, у липні минулого року Маск заснував власний стартап у сфері штучного інтелекту xAI, який у травні залучив 6 мільярдів доларів у рамках фінансування серії B, досягнувші оцінки у 24 мільярди доларів.

У позові йдеться, що Альтман і співзасновник OpenAI Грег Брокман (Greg Brockman) звернулися до Маска з пропозицією створити некомерційну компанію з відкритим вихідним кодом, але стартап, заснований у 2015 році, зараз зосереджений на заробітку грошей.

У позові Маск просить суддю змусити OpenAI зробити свої дослідження і технології загальнодоступними і не допустити використання стартапом своїх активів, включаючи GPT-4, для фінансової вигоди Microsoft та інших компаній.

OpenAI стверджувала в суді, що позов ґрунтується на непослідовних твердженнях, описуючи його як надуману спробу Маска просунути свої власні інтереси в галузі АІ. «Бачачи значні технологічні досягнення OpenAI, Маск тепер хоче такого ж успіху для себе», - заявили адвокати OpenAI.

У квітневому позові Маск заявив, що OpenAI намагається «висунути аргументи, засновані на спірних фактах», які виходять за рамки судового процесу.

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