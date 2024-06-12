Schneider Electric та ДТЕК впроваджуватимуть в Україні інноваційні енергетичні рішення

12 июня 2024 г., 13:35

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Лідер цифрової трансформації в галузі енергетичного менеджменту та автоматизації Schneider Electric та найбільший приватний інвестор в українському енергетичному секторі Група ДТЕК, оголосили про підписання меморандуму про взаєморозуміння щодо впровадження в Україні інноваційних енергетичних рішень, з акцентом на інтелектуальну інфраструктуру, модернізацію мереж, цифровізацію та галузеві рішення.

Як зазначається, партнерство окреслює основу для тісної співпраці для визначення та реалізації проєктів, які підвищать енергоефективність, забезпечать надійність енергопостачання та сприятимуть сталому використанню енергії в Україні.

Підкреслюється, що Schneider Electric стала однією з перших компаній, яка відгукнулася на заклик ДТЕК про підтримку після вторгнення росії в лютому 2022 року. Від квітня 2022 року Schneider Electric пожертвувала 43 тисяч одиниць критично важливого обладнання на суму 4 млн євро. Ці зусилля допомогли зберегти функціонування енергосистеми України. Допомога включала низку обладнання середньої та низької напруги (частотні перетворювачі, автоматичні вимикачі та цифрові рішення для полегшення ремонту, обслуговування та дистанційного моніторингу критичної енергетичної інфраструктури в мережі).

У світлі поточної критичної ситуації, яка склалася в енергетичній системі України, сторони зосередять увагу на співпраці в найбільш актуальних сферах.

Компанії домовилися про про спільні ініціативи та обмін інформацією, які визначають, застосовують та просувають ефективні заходи та рішення для реалізації пілотних проєктів в енергетичному секторі.

Також мова йшла про задоволення нагальних потреб ДТЕК щодо прискореного відновлення та максимізації можливостей компанії з виробництва енергії.

Серед завдань - розробка та впровадження акумуляторних накопичувачів в Україні та за її межами для створення більш розосередженої та стійкої енергетичної мережі. А також модернізація електроенергетичної мережі України для підвищення надійності постачання, мінімізації втрат енергії та створення більш гнучкої, готової до майбутнього енергомережі. компанії займуться розробкою та впровадженням пілотних/демонстраційних проєктів, які випробовують інноваційні рішення з кінцевою метою створення більш енергоефективного енергетичного сектору.

Будуть визначенні потенційні рішення для фінансування проєктів разом із європейськими експортно-кредитними агентствами та іншими міжнародними фінансовими установами.

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