Check Point спрощує безпеку хмарних програм за допомогою WAFAaS на базі AI

12 июня 2024 г., 11:35

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Компанія Check Point анонсувала CloudGuard WAF-as-a-Service (WAFaaS) — автоматизований міжмережевий екран для вебдодатків на базі штучного інтелекту, який пропонує організаціям повністю кероване рішення для запобігання кіберзагрозам та захисту вебдодатків від несанкціонованого доступу та витоку даних. Ця технологія, віддаючи пріоритет запобіганню, простоті та масштабованості, забезпечує зручний та економічний спосіб ефективного захисту хмарних додатків та API.



Фахівці з безпеки розуміють, що рішення WAF вимагають ретельного налаштування та постійного обслуговування для зниження ризиків. Проте безпека хмари має першорядне значення. Звіт Check Point з хмарної безпеки за 2024 рік показав, що переважна більшість (96%) респондентів висловили стурбованість з приводу своєї здатності ефективно керувати ризиками хмар. Повністю керована пропозиція Check Point CloudGuard WAFaaS полегшує важку роботу, традиційно пов'язану з обслуговуванням рішень WAF, перетворюючи громіздкий процес на оптимізовану операцію.



«Сучасним хмарним операціям необхідний простий та ефективний захист вебсервісів та API, який CloudGuard WAFAaS забезпечує за допомогою базової, автоматизованої та хмарної безпеки, — зазначив Одед Гонда (Oded Gonda), віцепрезидент з технологій та інновацій у Check Point. - CloudGuard WAFAaS спрощує безпеку додатків для наших клієнтів, забезпечуючи першокласне запобігання загрозам в рамках керованого рішення, яке можна розгорнути менш ніж за п'ять хвилин та ефективно запобігає загрозам нульового дня».



CloudGuard WAFAaS є важливим компонентом рішення Check Point для хмарної безпеки, орієнтованого на профілактику. Маючи такі функції, як виявлення загроз на основі штучного інтелекту, виявлення API, запобігання ботам, безпека файлів та обмеження швидкості, CloudGuard WAFAaS пропонує комплексний набір захисту додатків та API для кількох хмарних та сучасних архітектур, а також включає запобігання DDoS та автоматичне управління сертифікатами.



У рамках платформи Check Point Infinity для захисту хмари ключові функції CloudGuard WAFAaS включають:



- Запобігання загрозам: захищає від експлойтів нульового дня, DDoS та атак з використанням ботів, забезпечуючи комплексну безпеку без шкоди для продуктивності.



- Контекстуальний аналіз: точне виявлення практично без хибних спрацьовувань звільняє служби безпеки від виснажливого обслуговування брандмауера.



- Безпека API: ефективно знижує ризик несанкціонованого доступу та витоку даних, використовуючи найновішу функцію виявлення API.



- Одноразове налаштування: процес комплексного розгортання може бути виконаний протягом 5 хвилин.



«На відміну від традиційних міжмережевих екранів вебдодатків, які значною мірою покладаються на ручне втручання та часті оновлення сигнатур, наш нещодавно випущений Check Point CloudGuard WAFAaS використовує штучний інтелект для динамічної адаптації до нових загроз, - наголосив Браян МакГенрі (Brian McHenry), керівник відділу хмарної безпеки у Check Point. - Ця можливість гарантує, що організації мають механізм превентивного захисту, який розвивається разом з ландшафтом загроз, не створюючи трудомістких помилкових спрацьовувань».



Рішення CloudGuard WAFAaS вже доступне через мережу глобальних партнерів Check Point.

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