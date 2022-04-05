Ілон Маск став найбільшим частним інвестором Twitter - з часткою майже 10%

5 апреля 2022 г., 16:05

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Акції Twitter у понеділок пройшли найкращий день з моменту IPO: акції виросли більш ніж на 27% після того, як подання SEC показало, що Ілон Маск придбав 9,2% пасивної частки компанії.

На цей момент частка Маска у Twitter коштує приблизно 2,89 мільярда доларів.

Як повідомляється, співзасновник і колишній генеральний директор Twitter Джек Дорсі володіє 2,25% акцій компанії.



За даними CNBC, акції Маска в Twitter за ціною закриття компанії в п’ятницю.

Twitter закрився з ростом майже на 73% після свого публічного дебюту 7 листопада 2013 року. Акції все ще впали на 38% від рекордного максимуму в лютому 2021 року.



Деякі інвестори очікують, що Маск займе агресивну позицію. Це може включати збільшення його частки або отримання контрольного пакета акцій компанії, щоб домогтися змін.



«Враховуючи, наскільки це для нього невелика інвестиція (~1% від загального капіталу), ми не здивуємося, якщо побачимо, що він ще більше збільшить свою частку і, можливо, візьме активнішу роль у прийнятті рішень у компанії», Про це заявили аналітики Truist Securities у понеділок, посилаючись на звітний стан Маска в 273 мільярди доларів.



Маск інвестував після того, як він заявив, що розглядає можливість створення нової платформи соціальних мереж. Генеральному директору Tesla не подобається той факт, що його твіти ретельно перевіряються такими регуляторами, як Комісія з цінних паперів і бірж США.



«Враховуючи, що Twitter де-факто служить громадською платформою, недотримання принципів свободи слова фундаментально підриває демократію», — написав Маск у Twitter 26 березня.



У листопаді Комісія з цінних паперів США викликала Маска в суд після того, як він запитав своїх підписників у Twitter, чи варто продати 10% своїх акцій Tesla, що спричинило падіння акцій.



У лютому Маск звинуватив Комісію з цінних паперів і цін у «домаганнях» і докладених зусиллях, щоб «охолодити» його право на свободу слова.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист