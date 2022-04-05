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BAKOTECH надала короткі підсумки роботи за 40 днів війни

5 апреля 2022 г., 17:05
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Компанія BAKOTECH підвела підсумки роботи за майже 40 днів війни.

“Перш за все — BAKOTECH продовжує роботу. Усі наші працівники знаходяться у відносно безпечних місцях та готові працювати на благо держави. Деякі з наших хлопців служать в ЗСУ та ТРО, інші - зайняті волонтерством та іншою допомогою країні на цій війні. Але все ж ми завжди знаходимо час на роботу”, підкреслюється у звіті.

Також повідомляється, що компанія припинила працювати з рб та посилює присутність у інших країнах за рахунок переводу спеціалістів, що працювали по Україні, на роботу з зовнішніми ринками.

Всі офіси компанії BAKOTECH працюють, а це на сьогодні – Kyiv(UA)/віддалено/, Krakow(PL), Baku(AZ), Nur-Sultan(KZ), Prague(CZ), Tbilisi(GE), Almaty(KZ), Ashgabad(TM), Riga(LV).

Вендори BAKOTECH активно залишають ринок рф і рб, крім того, вони багато роблять для України: надають безкоштовні ліцензії на свої продукти, виділяють спеціалістів, а також забезпечують гуманітарну допомогу постраждалим.

Безпосередньо BAKOTECH активно допомагає армії - переведено вже 3 мільйони гривень на ЗСУ. Ми агітуємо компанії приєднуватись до ініціативи допомоги ЗСУ, а також закликаємо вендорів з портфелю компанії та інших працівників бізнесу обривати звʼязки з рф і рб.

“Керівництво BAKOTECH використовує всі свої міжнародні контакти та зв’язки для поширення інформації про ситуацію в Україні та залученню міжнародної фінансової допомоги від закордонних партнерів на потреби ЗСУ та волонтерських організацій. У цьому питанні є значний прогрес – зібрані і перераховані кошти вимірюються сотнями тисяч євро!”, йдеться в заяві компанії.

Разом до перемоги! Слава Україні!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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