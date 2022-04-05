“Укрпошта” відновлює роботу своїх відділень та доставку з інтернет-магазинів

5 апреля 2022 г., 15:05

“Укрпошта” повідомила відновлює роботу своїх відділень та логистику. Підкреслюється, зо купувати товари зараз так само важливо, як продавати їх - “Так ви і підтримуєте економіку, і повертаєтесь до нормального життя наскільки це можливо.

⠀

Частина інтернет-магазинів вже відновили продажі. Тут перелік: bit.ly/allinet-shops. Відтак побутову хімію, товари для догляду за собою, одяг, ліки, техніку чи речі для дітей можна купувати в різних продавців, а забирати в одному місці - найближчому відділенні “Укрпошти”.

⠀

Зараз ми доставляємо майже в усі області України. За виключенням тих, що тимчасово окуповані.

⠀

Тож купуйте, щоб потурбуватися про себе та про нашу економіку. Бізнес має працювати, а ми маємо його підтримувати.



“Укрпошта” також повідомила, що частина Сумщини вже приймає відправлення для доставки за межі області. Зокрема, Лебедин, Тростянець, Охтирка та, власне, сам обласний центр — Суми.



https://www.ukrposhta.ua/ua/dostavku-z-internet-mahazyniv-vidnovleno

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист