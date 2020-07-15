Huawei за первое полугодие 2020 г выручила 64,2 млрд долл.

15 июля 2020 г., 10:25

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Согласно объявленным Huawei результатам своей деятельности за первое полугодие 2020 г, выручка компании составила 64,2 млрд долларов (454 млрд юаней), что на 13,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль составила 9,2%. Доходы подразделений Huawei Carrier Network Business Group, Huawei Enterprise Business Group и Huawei Сonsumer Business Group достигли, соответственно, 22,6 млрд долл. (159,6 млрд юаней), 5,1 млрд долл. (36,3 млрд юаней) и 36,2 млрд долл. (255,8 млрд юаней).

Отмечается, что в условиях пандемии COVID-19, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) стали не только важнейшим инструментом борьбы с вирусом, но и двигателем экономического восстановления. Поэтому сложные условия сделали открытое сотрудничество и доверие к глобальным производственно-сбытовым цепочкам особенно важными. Заявлено, что Huawei пообещала и впредь выполнять свои обязательства перед клиентами и поставщиками, а также двигаться вперед и вносить свой вклад в глобальную цифровую экономику и технологическое развитие, независимо от того, с какими проблемами в будущем столкнется компания.

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