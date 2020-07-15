Европейский рынок продуктов для умного дома сохранит здоровый рост

15 июля 2020 г., 11:15

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На европейский рынок в первом квартале года поставлено свыше 22 млн устройств концепции умного дома, — информирует IDC. Результат годичной давности, таким образом, удалось улучшить на 3,8%.

Умные колонки продолжали пользоваться устойчивым спросом, а рост в сегменте умных дисплеев описывался трехзначным числом. С другой стороны, емкий сегмент Смарт ТВ ушел в минус из-за проблем с поставками. Вынужденный локдаун в регионе привел к высокому спросу на цифровые медиа-адаптеры.

Направление продуктов для видеоразвлечений в начальной четверти сократилось на 2,5%, до 12,4 млн устройств. Умные ТВ под управлением FireOS впервые появились в Германии и Австрии. Сегмент умных колонок вырос на 17,4%, до почти 4 млн устройств. Категория, объединяющая умное освещение, системы домашней безопасности и термостаты отчиталась улучшением прошлогоднего результата на 9% и вплотную приблизилась к отметке в 5 млн устройств.

Отгрузив не менее 3,7 млн устройств (+3,8% «YoY»), Google осталась лидером локального рынка с долей в 16,8%. Улучшив прошлогодний результат на 23,9%, вплотную к вершине рейтинга подобралась Amazon.com (3,4 млн устройств, доля 15,8%). Поставки Samsung сократились на 15,6%, до 2,4 млн аппаратов (доля 10,9%). Замкнули Тор-5 LG Electronics (1,9 млн устройств, −7,1% «YoY», доля 9,0%) и Sony (чуть более 1 млн устройств, −10,6% «YoY», доля 4,7%).

Как ожидается, в 2024 г. европейский рынок продуктов для умного дома достигнет знакового рубежа в 200 млн устройств, а среднегодовой рост в ближайшие четыре года составит 16,15%.

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