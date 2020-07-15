Kingston выкупила за 1,7 млрд долл у Phison долю в совместном предприятии

15 июля 2020 г., 9:25

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Американская компания Kingston Technology объявила о завершении сделки по выкупу доли одного из ведущих мировых разработчиков контроллеров для устройств памяти — компании Phison — в совместном предприятии Kingston Solutions, Inc. (KSI). Основанная в 2010-м году с целью ускорения продвижения на мировой рынок инновационных технологий eMMC, KSI, на сегодняшний день, является лидером рынка встраиваемых решений для хранений данных, обладая ключевыми патентами и технологиями.



В соответствии с подписанным сегодня соглашением, стоимость выкупленного пакета составила 1,781,640,000 долл. Как отмечается, приобретение акций обеспечило Kingston Technology полный контроль над KSI, что позволит компании упрочить свое лидерство в индустрии. В то же время, Phison получила возможность сфокусировать свои ресурсы на исследованиях и разработках технологий для контроллеров нового поколения. При этом, компании планируют продолжить тесное сотрудничество в рамках ключевых проектов.



Как отметил, комментируя выкуп акций, председатель совета директоров Kingston Solutions, Inc. Дарвин Чен (Darwin Chen): «Учитывая рост рынка и бизнеса KSI в течение последних 10 лет, покупка доли Phison даст Kingston дополнительное технологическое преимущество перед конкурентами, а также сделает компанию более гибкой в обслуживании своих клиентов по всему миру за счет роста синергии использования ресурсов внутри корпорации, оптимизации сквозных процессов и повышения качества стратегического планирования в рамках всех подразделений Kingston Technology».



В свою очередь, генеральный директор и председатель Phison К. С. Пуа (K.S Pua) подчеркнул важность продолжения стратегического сотрудничества между двумя ведущими участниками рынка устройств хранения информации. «Kingston является не только важным партнером но и одним из ключевых факторов роста Phison. Контроллеры Phison работают во многих моделях продукции Kingston, включая SSD, USB-накопители и карты памяти, и мы, как и прежде, продолжим обеспечивать наивысший уровень технической поддержки для KSI и клиентов Kingston Technology», подытожил он.

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