Український виробник захищеного звʼязку Himera залучив 2,5 млн дол.

19 декабря 2025 г., 12:25

Захищений зв’язок – це основа управління на полі бою. Українська компанія Himera залучила більш як 2,5 млн дол. інвестицій для подальшого розвитку технологій та посилення позицій як на українському, так і на міжнародному ринку оборонних комунікацій, повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

Himera пройшла шлях від інженерних рішень і тестування в бойових умовах до етапу масштабування. Нове фінансування дасть змогу команді зростати ще швидше та вдосконалювати рішення, які вже використовують українські підрозділи.

Himera пришвидшує розробку рішень, розширює покриття та підвищує стабільність і безпеку зв’язку для підрозділів, які щодня працюють у бойових умовах. Це безпосередньо посилює національну безпеку.

Також компанія вже реалізує контракти в Європі та США й виходить на нові ринки, де критично важливий стійкий зв’язок із низькою імовірністю перехоплення.

