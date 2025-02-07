Honeywell буде розділено на три окремі компанії

7 февраля 2025 г., 13:35

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Honeywell офіційно повідомила, що її бізнес буде розділено на три частини.

Аналітики вважають, що це сталося під тиском акціонерів-активістів. Після того, як компанія опублікувала результати за 2024 рік, які зросли на 5% до 38,5 млрд дол.

Як передбачалося раніше, до кінця 2026 року компанія виділить бізнес з автоматизації та авіоніки, а також виробництво матеріалів у публічні компанії, які окремо вийдуть на біржу. Зазначимо, що це відбудеться після виділення бізнесу систем для квантового обчислення Quantinuum у 2021 році та бізнесу розумних будинків Resideo у 2018 році.

Honeywell Automation стане глобальною компанією з автоматизації з ринковою вартістю 18 мільярдів доларів з великою базою встановленого обладнання, в той час як Honeywell Aerospace буде постачальником технологій і систем для авіоніки з капіталізацією у 15 мільярдів доларів.

Компанія Advanced Materials, про виділення якої було оголошено раніше, стане постачальником спеціальних хімічних речовин, орієнтованих на сталий розвиток, таких як низьковуглецевий холодоагент Solstice з низьким вуглецевим слідом, вартістю 4 млрд дол.

Результати за підсумками 2024 року показали, що продажі зросли на 5% до 38,5 млрд дол. На цей рік компанія очікує продажі від 39,6 млрд до 40,6 млрд дол. при зростанні продажів у межах від 2% до 5% до розділення.

«Формування трьох незалежних компаній-лідерів галузі спирається на потужний фундамент, який ми створили, позиціонуючи кожну з них для реалізації індивідуальних стратегій зростання та створення значної цінності для акціонерів і клієнтів, - заявив Вімал Капур (Vimal Kapur), голова правління та генеральний директор Honeywell. - За останній рік ми швидко просунулися в напрямку спрощення компанії Honeywell, і ми продовжимо формувати наш портфель для створення подальшої акціонерної вартості. У нас є багатий портфель стратегічних об'єктів для поглинання, і ми плануємо продовжувати розміщувати капітал для подальшого розвитку кожного бізнесу, готуючи їх до того, щоб стати провідними, незалежними публічними компаніями».

«Спираючись на десятиліття інновацій як на свою спадщину, Honeywell Automation буде створювати будівлі та промислову інфраструктуру майбутнього, використовуючи технологічні процеси, програмне забезпечення та автономні рішення з підтримкою штучного інтелекту, щоб забезпечити наступне покоління продуктивності, стійкості та безпеки для наших клієнтів, - додав Капур. - Як окрема компанія зі спрощеною операційною структурою та підвищеною цілеспрямованістю, Honeywell Automation зможе краще скористатися глобальними мегатенденціями, що лежать в основі її бізнесу, від енергетичної безпеки та сталого розвитку до діджиталізації та штучного інтелекту».

«Оскільки аерокосмічна галузь готується до безпрецедентного попиту в найближчі роки як на комерційному, так і на оборонному ринках, зараз саме час для бізнесу розпочати власний шлях як окрема публічна компанія, - зазначив Капур. - Цей наступний крок дозволить компанії і надалі відігравати провідну роль у формуванні майбутнього авіації».

«Завдяки сьогоднішньому рішенню Honeywell розділить свої підрозділи автоматизації та аерокосмічного бізнесу на два провідних підприємства, готових до стійкого зростання і створення цінності, - наголосили партнер Elliott Марк Стейнберг і керуючий партнер Джессі Кон (Jesse Cohn). - Посилення фокусу, узгодження та стратегічної гнучкості, що стало можливим завдяки цьому поділу, дозволить Honeywell реалізувати можливості для покращення операційної діяльності та підвищення вартості компанії».

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