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П’ять років Дії – понад 40 сервісів у застосунку та 130 на порталі

7 февраля 2025 г., 14:35
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За п’ять років існування портал державних послуг Дія виріс з кількох цифрових документів у смартфоні до повноцінної екосистеми державних послуг. Сьогодні громадянам доступні вже понад 40 сервісів у застосунку та 130 на порталі, що допомагають українцям отримувати потрібні послуги без черг і паперової бюрократії.

За ці п'ять років українці за допомогою Дії: згенерували 160 млн документів; 11 млн разів активували Дія.Підпис; відкрили 723 тис. ФОП; 200 тис. разів перереєстрували авто; подали 624 тис. заяв про єМалятко тощо.

Серед можливостей Дії: цифрові документи; шлюб онлайн; бронювання працівників; комплекс послуг для бізнесу е-Підприємець; фінансова підтримка; мапи незламності; єВідновлення та багато іншого.

В планах впровадження нових сервісів. Зокрема йде робота над AI-помічником в Дії для швидкого розв'язання життєвих питань; тестується цифровізація нотаріальних послуг та зміна прізвища онлайн; розробляється механізм отримання дозволів на зброю; також в планах розширення сервісів для водіїв; запуск консульських послуг онлайн; інтеграція Дії в європейську систему цифрового документообігу тощо.

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