 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

ДержНДІ технологій кібербезпеки та захисту інформації став членом ECSO

7 февраля 2025 г., 12:35

Державний науково-дослідний інститут технологій кібербезпеки та захисту інформації (ДержНДІ), який діє при Держспецзв’язку, приєднався до Європейської організації з кібербезпеки (European Cyber Security Organisation, ECSO). Це важливий крок у зміцненні міжнародної співпраці України у сфері кібербезпеки та цифрової стійкості.

ECSO є провідною європейською організацією, яка об'єднує представників державного сектору, бізнесу та наукових кіл з метою сприяння розвитку та зміцнення кібербезпеки в Європі. Організація активно працює над розробкою стратегій, обміном інформацією та підтримкою інновацій у сфері кібербезпеки.

Вступ до ECSO відкриває нові можливості для міжнародної співпраці, обміну досвідом та впровадження передових практик у сфері кібербезпеки. В ДержНДІ впевнені, що членство в організації сприятиме підвищенню рівня кібербезпеки в Україні та сприятиме її інтеграції до європейського простору кібербезпеки.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  