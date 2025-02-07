ДержНДІ технологій кібербезпеки та захисту інформації став членом ECSO

7 февраля 2025 г., 12:35

Державний науково-дослідний інститут технологій кібербезпеки та захисту інформації (ДержНДІ), який діє при Держспецзв’язку, приєднався до Європейської організації з кібербезпеки (European Cyber Security Organisation, ECSO). Це важливий крок у зміцненні міжнародної співпраці України у сфері кібербезпеки та цифрової стійкості.

ECSO є провідною європейською організацією, яка об'єднує представників державного сектору, бізнесу та наукових кіл з метою сприяння розвитку та зміцнення кібербезпеки в Європі. Організація активно працює над розробкою стратегій, обміном інформацією та підтримкою інновацій у сфері кібербезпеки.

Вступ до ECSO відкриває нові можливості для міжнародної співпраці, обміну досвідом та впровадження передових практик у сфері кібербезпеки. В ДержНДІ впевнені, що членство в організації сприятиме підвищенню рівня кібербезпеки в Україні та сприятиме її інтеграції до європейського простору кібербезпеки.

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