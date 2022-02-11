Google Cloud запустила виртуальные машины C2D на базе AMD Epyc 3-го поколения

11 февраля 2022 г., 16:45

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Компания AMD объявила о том, что процессоры AMD Epyc будут использоваться в новом решении виртуальных машин C2D от Google Cloud для высокопроизводительных рабочих нагрузок (HPC), связанных с активным потреблением памяти, в таких областях как автоматизация проектирования электроники (EDA) и вычислительная гидродинамика (CFD).



Отмечается, что это третье семейство инстансов на базе процессоров Epyc 3 поколения в Google Cloud, помимо, T2D и N2D.



Также подчеркивается, что благодаря процессорам AMD Epyc и их высокой плотности ядер виртуальные машины C2D будут обеспечивать самые большие размеры виртуальных машин в оптимизированном для вычислений семействе в Google Cloud. Кроме того, благодаря производительности процессоров Epyc для рабочих нагрузок, ориентированных на вычисления, Google Cloud продемонстрировал, что ВМ C2D могут обеспечить до 30% более высокую производительность для целевых рабочих нагрузок по сравнению с ВМ предыдущего поколения на базе Epyc сопоставимого размера.



По информации компании, использование процессоров AMD Epyc для высокопроизводительных и вычислительных нагрузок продолжает расширяться, поскольку все больше поставщиков облачных услуг, таких как Google Cloud, использует Epyc для решения наиболее требовательных и интенсивных рабочих нагрузок своих клиентов. Это дополняет существующие возможности Epyc для рабочих нагрузок HPC, включая присутствие в 73 суперкомпьютерах из последнего списка Top500 и 70 мировых рекордов HPC.



«Процессоры AMD Epyc продолжают демонстрировать свои возможности для HPC и вычислительных нагрузок, будь то моделирование лекарств для новейших вакцин, исследование космоса или помощь в разработке критически важного оборудования и электроники для будущего промышленности, заявила Линн Комп, корпоративный вице-президент подразделения Cloud Business компании AMD. — Инстансы Google Cloud C2D с процессорами AMD Epyc позволят клиентам Google Cloud с легкостью выполнять самые сложные и интенсивные рабочие нагрузки, помогая им быстрее разрабатывать свои продукты или решать сложные задачи».



«Клиентам Google Cloud нужны инстансы, поддерживающие сложные, чувствительные к производительности рабочие нагрузки, такие как высокопроизводительные вычисления. ВМ на базе процессоров AMD Epyc обеспечивают производительность и возможности, необходимые этим клиентам, — отметил Нирав Мехта, директор по управлению продуктами Google Cloud. — Это уже третье семейство виртуальных машин на базе процессоров AMD Epyc 3 поколения, и мы рады дальнейшему росту портфеля Epyc».

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