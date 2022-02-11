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ELKO Ukraine почала поставки джерел безперебійного живлення Huawei

11 февраля 2022 г., 16:05
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ELKO Ukraine пропонує партнерам джерела безперебійного живлення Huawei

Компанія ELKO Ukraine розпочинає постачання джерел безперебійного живлення (ДБЖ), а також контейнерних ЦОДів Huawei.

Як повідомляється, ДБЖ Huawei призначені для забезпечення коректної роботи пристроїв під час різких «провалів» або «сплесків» напруги, а також для забезпечення короткочасної автономної роботи підключеного обладнання при повному відключенні електроенергії. На думку фахівців ELKO Ukraine, завдяки високій якості та розумній вартості продукції, найближчим часом Huawei займе своє місце у трійці лідерів сегмента ДБЖ на українському ринку.

Підкреслюється, що cеред ключових переваг, які отримують партнери ELKO Ukraine: захист у проєктах спеціальною ціною; стабільна наявність ДБЖ Huawei на складі; підтримка вендора на всіх етапах угоди; висока якість продукції за прийнятний бюджет; гарантія до трьох років.

«Гнучка цінова політика Huawei дозволить нашім партнерам заробляти більше, без втрат якості обладнання, що постачається», – вважає Сергій Романчук, продакт-менеджер компанії ELKO Ukraine.

«Рішення Huawei Digital Power отримали визнання тисяч клієнтів у Європі та світі, що підтверджується великою кількістю реалізованих проєктів та отриманих нагород. Співпраця з ELKO Ukraine є стратегічною для компанії Huawei Ukraine, і відкриває ринку доступ до передових високоякісних продуктів та рішень у галузі ЦОД та безперебійного електропостачання», – каже Ян Дун, директор Huawei Ukraine Digital Power department.

 

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