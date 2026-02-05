«Усе матиме віртуального двійника»: NVIDIA та Dassault Systèmes анонсували нову еру промислового AI

5 февраля 2026 г., 14:45

0

Tweet

На конференції 3DEXPERIENCE World засновник і гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) та очільник Dassault Systèmes Паскаль Далоз (Pascal Daloz) представили стратегічний план розвитку промислового штучного інтелекту. В його основі лежать «світові моделі», які базуються на законах фізики та дозволяють симулювати продукти, заводи й навіть біологічні системи ще до їхнього фізичного створення.



«Штучний інтелект стане інфраструктурою — такою ж базовою, як вода, електрика чи інтернет», — заявив Хуанг, жартівливо називаючи інженерну аудиторію «Solid Workers» (гра слів, що відсилає до платформи SolidWorks).



Партнерство між NVIDIA та Dassault Systèmes триває вже понад 25 років, проте нинішній етап Хуанг назвав «найграндіознішим в історії обох компаній». Мета — об'єднати прискорені обчислення NVIDIA з платформами віртуальних двійників Dassault Systèmes, щоб дозволити інженерам працювати в масштабах, що у 100, 1000, а згодом і в мільйон разів перевищують нинішні.



Віртуальні двійники — це не просто додатки, це «фабрики знань», як зазначив Паскаль Далоз. Вони стають місцем, де знання створюються, перевіряються та підтверджуються цифровим шляхом, перш ніж матеріалізуватися в реальності.



Компанії окреслили, як їхня спільна архітектура змінить робочі процеси в науці та виробництві.



Прорив у біології та матеріалознавстві: платформа NVIDIA BioNeMo разом із моделями BIOVIA прискорюють пошук нових молекул та матеріалів наступного покоління.



AI-дизайн та інженерія: використання бібліотек NVIDIA CUDA-X у середовищі SIMULIA дозволяє інженерам миттєво й точно прогнозувати фізичну поведінку об'єктів.



Віртуальні двійники для кожного заводу: інтеграція бібліотек фізичного AI NVIDIA Omniverse у DELMIA створює автономні програмно-визначені виробничі системи.



AI-агенти (Companions): платформа 3DEXPERIENCE отримає «агентні» можливості. Поєднуючи моделі NVIDIA Nemotron із промисловим контекстом Dassault Systèmes, ці віртуальні помічники надаватимуть експертні поради, базуючись на глибоких технічних даних.



В межах партнерства Dassault Systèmes розгортає AI-фабрики на базі NVIDIA на трьох континентах через свою суверенну хмару OUTSCALE. Це дозволить клієнтам запускати найважчі AI-навантаження, зберігаючи повний контроль над резидентністю та безпекою своїх даних.



Обидва керівники наголосили: мета технологій — не замінити інженерів, а посилити їх. Кожен дизайнер матиме «команду помічників», які візьмуть на себе рутинні завдання та пошук варіантів, звільняючи простір для чистої творчості.



«Успіх — це не автоматизація минулого, — підсумував Паскаль Далоз. — Інженери не хочуть автоматизувати те, що вже є; вони хочуть винаходити майбутнє».

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI