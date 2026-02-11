Датагруп розширює співпрацю з Akamai та пропонує хмарний кіберзахист для SMB

11 февраля 2026 г., 16:35

Компанія Датагруп, постачальник послуг широкосмугового доступу в Інтернет, у партнерстві з провідним світовим постачальником хмарних сервісів Akamai розпочали спеціальну програму з кіберзахисту вебресурсів, призначену для малого та середнього бізнесу України. Програма базується на хмарному рішенні Web Application Firewall (WAF) від Akamai, де Датагруп виступає не як реселер, а як постачальник керованих послуг інформаційної безпеки (MSSP) з використанням згаданої технології. Оплата за підключення сервісу здійснюється у гривнях за договором з Датагруп.

Рішення Web Application Firewall (WAF) забезпечує захист вебсайтів, вебдодатків та API від DDoS-атак, спроб зламів і крадіжки даних. Хмарний WAF дає змогу швидко виявляти вразливості та зменшувати кіберзагрози навіть у складних веб- та API-архітектурах без необхідності інвестувати в вартісне обладнання або утримувати власну команду кіберфахівців.

Серед переваг хмарного рішення WAF від Датагруп: технологія корпоративного рівня за ціною доступною для малого та середнього; модель підписки Pay-as-you-go без капітальних інвестицій в інфраструктуру й фахівців та без зобов’язань щодо обсягів використання та довготривалих контрактів; повний аутсорс безпеки фахівцями Датагруп або гібридна модель із наданням прав управління безпековим інженерам компанії-клієнта; швидке підключення сервісу шляхом зміни DNS-запису; захист від DDoS-атак рівня 7 (OSI) завдяки глобальній хмарній інфраструктурі Akamai; постійне автоматичне оновлення правил безпеки на основі аналізу близько 30% світового інтернет-трафіку, що проходить через мережу Akamai; надійність і стабільність платформи Akamai.

В умовах гібридної війни український бізнес дедалі частіше стає ціллю кібератак. За галузевими дослідженнями саме малий і середній бізнес є найбільш уразливим через обмежені ресурси для побудови комплексної системи кіберзахисту, а також МСБ є ціллю кіберзловмисників із метою проксювання через них атак в межах країни на об’єкти критичної інфраструктури та державні органи. Навіть короткострокове припинення роботи вебсайту інтернет-магазину чи онлайн-сервісу може призвести до суттєвих фінансових втрат і зниження довіри клієнтів.

Датагруп та Akamai співпрацюють у сфері захисту вебресурсів українського бізнесу з березня 2022 року. Запуск окремої програми для сегмента малого та середнього бізнесу є продовженням цієї співпраці у відповідь на актуальні виклики цифрової безпеки.

