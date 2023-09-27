Глобальні поставки складаних смартфонів зросли на 10% у ІІ кв.

27 сентября 2023 г., 11:35

0

Tweet

Очікується, що у 2024 році світовий ринок складаних пристроїв суттєво зросте завдяки появі складних продуктів початкового рівня.

Згідно з останніми даними Counterpoint Research, світовий ринок складаних смартфонів збільшився на 10% у другому кварталі 2023 року і сягнув 2,1 млн одиниць. Це зростання різко контрастує з показниками світового ринку смартфонів, який продемонстрував зниження поставок на 9% протягом кварталу до 268 мільйонів одиниць. Через тривалу російсько-українську війну та високу світову інфляцію очікується, що ринок смартфонів буде знижуватися. Тим не менш, сектор складаних смартфонів продовжує демонструвати впевнене і стійке зростання.

Особливо інтригуючим є сценарій розвитку ринку складаних смартфонів на китайському ринку. У другому кварталі 2023 року поставки на загальному ринку смартфонів там знизилися на 4% порівняно з аналогічним періодом минулого року і досягли 61,9 млн одиниць. Однак сегмент складаних смартфонів у Китаї досяг помітного успіху, збільшившись на 64% у річному обчисленні до 1,2 млн одиниць. Зараз Китай займає найбільшу частку світового ринку складних смартфонів - 58,6%.

Стрімке зростання ринку складних смартфонів у Китаї насамперед пов’язане з виходом на ринок продуктів, пристосованих для китайського ринку, у поєднанні з високим попитом на ці продукти серед споживачів. У другому кварталі 2023 року намітився значний імпульс для подальшого зростання ринку складної продукції. Цей сплеск був зумовлений виведенням на ринок таких ключових продуктів, як Huawei Mate X3, vivo X Fold 2 та vivo X Flip, орієнтованих насамперед на китайський ринок складаних пристроїв. Крім того, глобальний (включно з Китаєм) запуск Motorola Razr 40 і Razr 40 Ultra ще більше сприяв цій тенденції зростання. У ІІ кв. в Китаї було випущено п’ять нових складних продуктів, адаптованих для його ринку, тоді як на світовому ринку (за виключенням китайського ринку) за той самий період було випущено лише два складних продукти.

«Ми вважаємо, що ці часті запуски продуктів (разом з маркетинговими ефектами, які супроводжують запуск продуктів) змінюють сприйняття китайськими споживачами складаних продуктів. Отже, китайські споживачі можуть отримати доступ до різноманітних складаних продуктів легше і частіше, ніж на будь-якому іншому ринку у світі. Безперервний випуск різноманітних складаних продуктів визнаний однією з важливих причин, чому китайський ринок складних пристроїв продовжує значно зростати порівняно з іншими ринками», заявив старший аналітик Counterpoint Research Джен Парк (Jene Park).

Світовий ринок складаних смартфонів зазнає значних змін у другому півріччі 2023 року. У цей період китайські виробники розширюють свою присутність на міжнародному ринку, зокрема, випускають HONOR Magic V2, OPPO Find N3 Flip та ще не названий складаний пристрій OnePlus. Зокрема, Galaxy Z Fold 5 і Galaxy Z Flip 5 від Samsung, які вважаються одними з найкращих пропозицій у сегменті, були запущені в серпні та, як очікується, захоплять значну частку ринку в другому півріччі 2023 року.

«Світовий ринок складаних смартфонів повинен побачити значне зростання у другому півріччі 2023 року завдяки експансії китайських виробників. Хоча частка Samsung на ринку може знизитися через посилення конкуренції, ми вважаємо, що це буде природним результатом. Однак конкуренція між виробниками зазвичай має ефект збільшення розміру ринку для продукту. Ми вважаємо, що ера масових складаних телефонів почнеться у 2024 році, в основному під керівництвом Samsung і Huawei з їхніми моделями початкового рівня. Очікується, що ціна складних телефонів початкового рівня становитиме близько 600-700 доларів, що зробить їх більш доступними для споживачів», додав Пак.

Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14" став доступний в Україні