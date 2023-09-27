Шкільна інформатика зі зручним доступом для учнів, батьків та вчителів відтепер на Дія.Освіта

27 сентября 2023 г., 10:25

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В Києві відбулася презентація «Оновленої інформатики - IT-студій» - проєкту, що переосмислює інформатику як предмет шкільної програми. Під час події презентували оновлені матеріали для всіх учасників навчального процесу. Проєкт реалізується з ініціативи Мінцифри та МОН у межах програми EU4DigitalUA, що фінансується Європейським Союзом.

«ІТ-студії - це новий підхід до викладання та вивчення інформатики в школах. Діти використовують на уроках сучасні технології, вчать мови програмування, розвивають актуальні цифрові навички. Також це сучасний формат контенту - анімовані відео, презентації та локалізовані матеріали. Після успішного завершення пілоту ми масштабуємо програму оновленої інформатики в усі освітні заклади. Наша мета - впровадити освітні ресурси ІТ-студій для 4 млн українських школярів», - підкреслив Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій та міністр цифрової трансформації.

Освітні ресурси ІТ-студій створювалися та пілотувалися в минулому навчальному році у 50 закладах освіти. До апробації долучилося 70 вчителів та понад 3 тисячі учнів. Зараз матеріали «Оновленої інформатики - IT-студій» готові до використання у всій системі загальної середньої освіти, як у початковій, так і в базовій та старшій школі. Вони є гнучкими для застосування відповідно до вибраної вчителем навчальної програми.

«Європейський Союз вітає досягнення проєкту ІТ-студії, що реалізується в межах нашої флагманської програми EU4DigitalUA. Успішне масштабування інноваційних ресурсів на всі українські школи є свідченням співпраці між Україною та ЄС, а також непохитної підтримки цифрової освіти й цифрової трансформації України Європейським Союзом», - зазначив Ремі Дюфло, заступник Голови Представництва Європейського Союзу в Україні

Під час презентації обговорювали то, як навчальним закладам зареєструватися на платформі та почати використовувати освітні ресурси ІТ-студій А також, як вчителю інтегрувати ІТ-студії в навчальний процес. Було проведено розбір інтерфейсів для кожного з цих учасників навчального процесу.

«Оновлені матеріали розміщені на окремому модулі платформи Дія.Освіта. Ми опитали вчителів та учнів, проаналізували фідбек та покращили функціонал платформи. Серед ключових особливостей ІТ-студій - урахування потреб кожної з аудиторій та інтерактивні завдання для оцінювання й відпрацювання навичок. Платформа також відповідає принципам вебдоступності - для полегшення навігації платформою людям із зоровими або когнітивними порушеннями», заявила Валерія Іонан, заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції.

«Завдяки партнерам, експертам, методистам і бізнесу здійснено величезну роботу з оновлення інформатики в школах. Тепер черга вчителів і шкіл почати використовувати IT-студії. На цьому етапі важливо якісно інтегрувати цей ресурс у навчальний процес та адаптуватися до нового та інтерактивного формату занять», відзначив Дмитро Завгородній, заступник Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

До презентації долучилися експерти Google.org, Фонду Східна Європа, міжнародної організації Save the Children, Genesis, UNICEF та Харківського ІТ-кластера.

«Ми раді вітати успішне масштабування ресурсів для всіх вчителів інформатики та школярів України. EU4DigitalUA залучила найкращих українських та міжнародних експертів для створення методології та якісного контенту для учнів 1–11 класів. Іспанські експерти дослідили освітні платформи, цифрові компетенції, цифрову оцінку та методи навчання й викладання», заявила Марія Гастон Бетран, технічна інституційна координаторка FIIAPP програми EU4DigitalUA.

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