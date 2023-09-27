«Київстар» пропонує бізнесу рішення геопозиціювання RTK з сантиметровою точністю

27 сентября 2023 г., 12:25

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Оператор зв’язку «Київстар» у партнерстві з американською компанією-виробником геодезичного обладнання Trimble побудував національну мережу GNSS RTK (Real Time Kinematic) і відтепер пропонує нову комерційну послугу для бізнесу – сигнал корекції RTK для точного позиціювання в режимі реального часу, що допоможе бізнесам із багатьох галузей працювати ефективніше.

У сільському господарстві послуга RTK корекції може використовуватись для точного орієнтування та навігації с/г техніки. Це дозволить підвищити продуктивність робіт, зменшити витрати на виробництво, полегшити працю водіїв у полі та отримувати кращі врожаї.

У будівництві послуга може бути використана для точної установки будівельних споруд, що дозволить запобігти помилкам та аваріям. У логістиці послуга буде корисною для точної навігації транспортних засобів, що підвищить продуктивність та безпеку руху.

«Це рішення для професіоналів із сільського господарства, будівництва та IoT, які покладаються на сантиметрову точність», – коментує Олівер Касаб’янка, віце-президент Trimble Positioning Services.

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