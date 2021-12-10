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Глобальная выручка в сегменте SDI достигла 6,5 млрд долл. в первом полугодии

10 декабря 2021 г., 13:55
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По данным IDC, мировой рынок решений для программно-определяемой инфраструктуры (Software-Defined Infrastructure, SDI) достиг 6,5 млрд долл. в первой половине 2021 года, что на 10,7% больше в годовом сравнении.

Как отмечается тремя технологическими столпами рынка SDI являются, вычислительное ПО (с долей 54%), софтверные контролеры хранения данных (35%) и сетевое программное обеспечение (10%).

«После непростого 2020 года, когда на результаты повлияла серьезная неопределенность в бизнесе, рынок SDI в первой половине этого года показал себя намного лучше», - заявил Грег Макати (Greg Macatee), старший аналитик по исследованиям группы инфраструктурных платформ и технологий в IDC. - «Мы наблюдали ускорение развития сегмента SDI, поскольку предприятия начали возвращаться к более нормальным схемам расходов на ИТ и инвестировать в программно-определяемые технологии для преобразования и модернизации своих центров обработки данных».

Аналитики IDC уверены, что рост в сегменте SDI будет продолжаться, поскольку решения обладают высоким уровнем гибкости и масштабируемости, не привязаны к определенному производителю, допускают высокий уровень автоматизации и просто интегрируются с облачными средами.

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