«ІТ-Інтегратор» обладнав диспетчерський центр «ДТЕК Київські електромережі» професійними моніторами Samsung

10 декабря 2021 г., 13:15

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Компанія «ІТ-Інтегратор» модернізувала IT-інфраструктуру центральної диспетчерської «ДТЕК Київські електромережі». В рамках проекту вперше в Україні професійні монітори Samsung Odyssey G9 використовуватимуться для цілодобового онлайн-моніторингу.

Оператор системи розподілу електроенергії «ДТЕК Київські електромережі» обслуговує в столиці понад 1,2 млн клієнтів. Це практично всі мешканці та підприємства міста. Диспетчерській центр координує роботу всієї електромережі Києва. Диспетчери працюють за змінним графіком цілодобово, обладнання працює в режимі 24х7х365, в режимі реального часу. При цьому робоча зміна диспетчерів триває 12 годин. Саме тому для підприємства було дуже важливо модернізувати робочі місця та облаштувати їх якомога якіснішими та сучасними моніторами, які дозволяють співробітникам тривалий час працювати з комфортом для очей та безперервно контролювати стан всіх критичних енергетичних об’єктів.

В рамках проекту модернізації центру спеціалісти «ІТ-Інтегратор» обладнали робочі місця диспетчерів 16-ма новими сучасним моніторами Samsung Odyssey G9 з вигнутими екранами. Особливість цього монітору полягає в тому, що діагональ дисплея в нього 48.9" та він може замінити 2-3 звичайних пристроя. За інформацією виробника, вигнутість екрана з радіусом кривини 1000R повністю відповідає кривині кришталика очей людини, що забезпечує максимальний реалізм зображення й комфорт для зору. Також на робочих місцях диспетчерів були встановлені 16 моніторів Samsung S32D850T з діагоналлю 32''.

Нові монітори дозволили замінити 2-3 застарілих пристрої на кожному робочому місці, завдяки тому, що вони дають змогу постійно мати кілька повноцінних робочих вікон на одному пристрої, що набагато зручніше ніж працювати на декількох моніторах.

Також в рамках проекту спеціалісти «ІТ-Інтегратор» розгорнули нову відеостіну для центрального диспетчерського центру. Вона змонтована з 15 професійних ЖК-панелей Samsung з діагоналлю 55" з рамкою товщиною 0,44 мм, які без стиків формують єдиний екран з розподільчою здатністю 9600х3249 пікселей. На стіні в режимі реального часу відображається актуальна інформація про стан всіх основних об’єктів високовольтної електромережі.

«ІТ-Інтегратор» вже багато років співпрацює з найбільшими енергетичними компаніями країни, в тому числі й з «ДТЕК Київські електромережі». Цей проект дуже важливий для нас, тому що це перший в Україні кейс використання геймерських моніторів Samsung масштабним промисловим холдингом. Ми впевнені, що диспетчери підприємства, зможуть повною мірою оцінити зручність та якість цих моніторів. Прогнозуємо, що невдовзі такий нестандартний профіль використання практикуватимуть корпоративні замовники не тільки зі сфери енергетики, але і з інших галузей», – коментує Надія Омельченко, віцепрезидентка «ІТ-Інтегратор».

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