С цифровой трансформацией Hyundai Motor поможет Siemens

10 декабря 2021 г., 14:45

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Компании Siemens, Hyundai Motor Company и Kia Corporation заключили новое технологическое соглашение, призванное ускорить цифровую трансформацию и разработку инновационных автомобилей будущего.



Как отмечается, Hyundai и Kia в ходе тендера выбрали Siemens поставщиком систем нового поколения для автоматизированного проектирования и управления данными об изделиях. Автопроизводители рассмотрели целый ряд альтернатив и в итоге приняли решение внедрить системы немецкого концерна, предназначенные для построения цифровых двойников: NX и Teamcenter, входящие в интегрированный пакет программ, сервисов и средств разработки приложений Xcelerator.



Также сообщается, что Siemens станет ключевым партнером Hyundai и Kia в создании транспорта будущего.



«Выбор NX и Teamcenter из пакета решений Xcelerator от Siemens в качестве базовых платформ автоматизированного проектирования и управления данными позволит создать принципиально новую рабочую среду для наших сотрудников, которым предстоит проложить дорогу в будущее автомобилестроения, - заявил Альберт Бирман (Albert Bierman), главный конструктор Hyundai Motor Company. - Это начало колоссального преобразования в Hyundai Motor Company. Вместе нашим ключевым партнером Siemens мы будем работать над достижением поставленных целей».



Партнеры планируют сотрудничать по вопросам разработки методик проектирования и специализированных решений, учитывающих жизненный цикл автомобиля и все связанные с ним процессы - изготовление, закупки, исследования и разработки. Помимо поставок программного обеспечения, Siemens будет проводить профессиональное обучение, чтобы помочь специалистам компании Hyundai и Kia, а также их поставщикам максимально эффективно использовать ее решения.



«Как и многие наши заказчики, Hyundai и Kia проходят этап глубоких преобразований. Компания Siemens гордится победой в тендере: мы стали стратегическим партнером, предоставляющим поддержку и самые современные технологии, которые полностью преобразуют производство изделий нового поколения, - отметил Тони Хеммельгарн (Tony Hemmelgarn), президент и главный исполнительный директор компании Siemens Digital Industries Software. - Пакет решений Xcelerator содержит инструменты и технологии для цифровой трансформации будущего, необходимые нашим заказчикам уже сегодня. Мы намерены работать вместе с Hyundai и Kia над созданием нового поколения систем инжиниринга и управления данными, которые ускорят цифровую трансформацию и приблизят будущее транспорта».

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