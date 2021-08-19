GlobalFoundries собралась на биржу

19 августа 2021 г., 17:19

Как сообщает Reuters, один из крупнейших контрактных производителей полупроводников GlobalFoundries разметила заявку на проведение IPO.



Ранее проходила информация о том, Intel рассматривает вариант поглощения GlobalFoundries и ведет переговоры с крупнейшим акционером компании Mubadala Investment. Однако потом компания открестилась о том, что планируется продажа ее активов.



Документы, которые сопровождают выход на биржу, планируемый в начале 2022 г., будут представлены в октябре.



Наблюдатели отмечают, что в ходе IPO GlobalFoundries могут оценить в 25 млрд долл. Высокий спрос на полупроводниковую продукцию в последние месяца может поднять интерес к такому активу. Тем более, что компания специализируется на производстве чипов хоть и не по самым передовым технологиям, но оказавшихся в наибольшем дефиците.

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