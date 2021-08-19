 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 31 (1278)

08.08 - 15.08

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Google Cloud становится предпочтительным облачным партнером для Workday

19 августа 2021 г., 17:44

Google Cloud становится предпочтительным облачным партнером для Workday

Google сообщила о партнерстве с Workday, поставщиком программного обеспечения для управления финансовым и человеческим капиталом.

Как сообщается, по условиям сделки Google Cloud становится предпочтительным облачным партнером для Workday в основных отраслях, таких как финансовые услуги, здравоохранение и розничная торговля

По заявлению компаний, стратегическое партнерство предоставит клиентам Workday больше возможностей для решения задач бизнеса. Они смогут развернуть Workday Financial Management, Workday Human Capital Management и Workday Adaptive Planning непосредственно в надежной и масштабируемой облачной инфраструктуре Google.

Сегодня у Workday более 8000 клиентов по всему миру и более 50 миллионов пользователей в этой базе.

В контексте этой новости, интересно, что месяц назад Amazon отказалась от услуг Workday в пользу альтернативного программного обеспечения. Об этом сообщил The Register, отмечая, что формальной причиной стал тот факт, использовавшаяся система не справлялась с задачей расширения в компании с численность персонала около 1,3 миллиона человек.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  