19 августа 2021 г., 17:44

Google сообщила о партнерстве с Workday, поставщиком программного обеспечения для управления финансовым и человеческим капиталом.



Как сообщается, по условиям сделки Google Cloud становится предпочтительным облачным партнером для Workday в основных отраслях, таких как финансовые услуги, здравоохранение и розничная торговля



По заявлению компаний, стратегическое партнерство предоставит клиентам Workday больше возможностей для решения задач бизнеса. Они смогут развернуть Workday Financial Management, Workday Human Capital Management и Workday Adaptive Planning непосредственно в надежной и масштабируемой облачной инфраструктуре Google.



Сегодня у Workday более 8000 клиентов по всему миру и более 50 миллионов пользователей в этой базе.



В контексте этой новости, интересно, что месяц назад Amazon отказалась от услуг Workday в пользу альтернативного программного обеспечения. Об этом сообщил The Register, отмечая, что формальной причиной стал тот факт, использовавшаяся система не справлялась с задачей расширения в компании с численность персонала около 1,3 миллиона человек.

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