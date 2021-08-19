Asus выпустила специальную версию ноутбука ROG Zephyrus G14

19 августа 2021 г., 16:22

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ASUS Republic of Gamers (ROG) представтила специальную версию популярного игрового ноутбука ROG Zephyrus G14 – ROG Zephyrus G14 Alan Walker, созданную в сотрудничестве с артистом, диджеем и музыкальным продюсером Аланом Уокером.



Алан Уокер с детства увлекался компьютерами, программированием и графическим дизайном, и это помогло ему на пути к успешной карьере в электронной музыке. Сегодня его композиции имеют миллиарды просмотров на YouTube и прослушиваний на Spotify. Он также сотрудничает с игровой индустрией, в частности выпустил треки для игр PUBG Mobile и Death Stranding.



Для партнерства с Аланом Уокером был выбран ноутбук ROG, который благодаря своей универсальности прекрасно подходит для нужд современного геймера и создателя медиаконтента. Как отмечается, Zephyrus G14 сочетает лучшую в своем классе портативность с мощностью 8-ядерного 16-потокового процессора AMD Ryzen 9 5900HS и графического процессора NVIDIA GeForce® RTX™ 3050 Ti.



По уверению производителя, Zephyrus G14 AW SE отличается престижной отделкой корпуса и дополнительными возможностями для персонализации. Эта специальная версия G14 имеет уникальные цветовые акценты, в частности особый оттенок ярко-голубого (Spectre Blue), который излучает светодиодная матрица AniMe Matrix на внешней стороне крышки ноутбука. Металлическая табличка на крышке имеет такой же оттенок.



В разработке дизайна коробки принимал участие сам Алан, и она намного больше, чем просто упаковка: это настоящий творческий аксессуар. Ее можно подключить к G14 с помощью кабеля USB Type-C, и она превратится в сэмплер ROG Remix с емкостным сенсорным интерфейсом на поверхности, что позволяет пользователям запускать 18 собственных звуковых эффектов Алана Уокера.

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