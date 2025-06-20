HPE розширює лінійку стекованих комутаторів Comware

20 июня 2025 г., 13:35

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Hewlett Packard Enterprise представила нове покоління стекованих комутаторів рівня L3 на базі операційної системи HPE Comware OS, яке об'єднує високу продуктивність, масштабованість, сучасну безпеку та простоту управління, інформує компанія MTI. Наразі доступні три нові серії.

HPE Networking Comware Switch Series 5550 HI – універсальні комутатори, що здатні задовольнити потреби від доступу до агрегації та навіть ядра в різних типах мереж – від офісів до операторських і дата-центрів.

Це гігабітні комутатори, що підтримують вихідні канали 10/25 GbE. Доступні варіанти з 36 та 48 портами, що характеризуються збільшеними таблицями MAC-адрес (до 128K записів), комутаційною здатністю до 744 ГБіт/с та швидкістю пересилання пакетів до 553 Mpps. Масштабування можливе до 9 пристроїв за допомогою стекування Intelligent Resilient Fabric (IRF). Функція PoE+ забезпечує до 30 Вт живлення на кожен порт одночасно. Додано підтримку VXLAN та EVPN для ізоляції та масштабованості оверлейних сервісів L2/L3 та multicast-сервісів. Також підтримується контейнеризація для хостингу додатків та стандартне галузеве шифрування MACsec 256.

Серія HPE Networking Comware Switch Series 5150 HI – стековані гігабітні L3-комутатори доступу з аплінками 10/25 GbE та підтримкою широкого спектра мережевих протоколів: MPLS, VPLS, L3 Multicast, VXLAN/EVPN, OSPF, VRRP, VRRPE, RIP та маршрутизованого доступу. Доступні варіанти з 24 і 48 портами, забезпечують до 396 ГБіт/с комутаційної спроможності та до 294 млн пакетів за секунду продуктивності пересилання. Масштабування до 9 пристроїв у стек за допомогою технології IRF.

Комутатори HPE Networking Comware 5150 EI – для доступу в кампусних та філійних мережах, з підтримкою протоколів маршрутизації OSPF, EIGRP, ISIS, RIP та маршрутизованого доступу. Моделі з 8, 24 та 48 вбудованими 1 GbE портами доступу та 4 аплінками 1/10 GbE, з можливістю PoE до 30 Вт на порт за стандартом 802.3at. Підтримка стекування до 9 пристроїв, що забезпечує масштабування до 432 портів, завдяки архітектурі IRF.

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