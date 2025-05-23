ASUS продемонструвала рішення Workspace AI

23 мая 2025 г., 17:35

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Компанія ASUS представила на виставці Computex 2025 свої останні досягнення у сфері Workspace AI, розроблені для підвищення продуктивності та безпеки. Працюючи на базі новітніх процесорів AMD, Intel і NVIDIA, цей асортимент пристроїв включає ПК, міні-ПК NUC, монітори, робочі станції, материнські плати та мережеві пристрої, розроблені для різноманітних робочих просторів.



ASUS розширила лінійку комерційних ПК, додавши до неї пристрої наступного покоління з підтримкою штучного інтелекту, зокрема нові ноутбуки серії ExpertBook P3, моноблокові комп’ютери серії ExpertCenter P600 та настільні комп'ютери серії ExpertCenter P700.



Ноутбуки серії ExpertBook P3 (PM3406/PM3606) – це високопродуктивні пристрої, в яких використовуються новітні технології штучного інтелекту та ефективна система охолодження ExpertCool. Вони розширюють можливості проведення конференцій за допомогою програмного забезпечення ASUS AI ExpertMeet і забезпечують всебічний захист апаратного та програмного забезпечення за допомогою рішення ExpertGuardian. Ноутбук ExpertBook P3 оснащений яскравим дисплеєм із роздільною здатністю 2,5K та антибліковим покриттям і доступний у 14- та 16-дюймовому варіантах. Обидві моделі постачаються з акумулятором місткістю 70 Вт*год, що забезпечує тривалу роботу впродовж усього дня. Завдяки продуманому розташуванню портів USB Type-A, Type-C і HDMI користувач отримує більше простору для керування мишею, при цьому кабелі займають менше місця на робочому столі.



Серії ExpertCenter P600 (PM640/PM670) і ExpertCenter P700 (PM700M/PM700S) – відповідно, перші моноблоки та настільні комп’ютери Copilot+ PC з NPU AI-продуктивністю 50 TOPS. Оснащені компонентами з високою обчислювальною потужністю, ці системи забезпечують можливість блискавичного створення контенту з використанням штучного інтелекту. Обидві серії підтримують ПЗ ASUS AI ExpertMeet і комплексні можливості Copilot+ PC, пропонуючи набір засобів для підвищення продуктивності на основі AI. Вони пройшли тестування надійності за військово-промисловим стандартом MIL-STD-810H, а також доступні з рішенням для захисту ExpertGuardian і пакетом послуг ASUS Business Support, які дають змогу організаціям мінімізувати витрати на керування ІТ-інфраструктурою.



Моноблок ExpertCenter P600 доступний у 24-дюймовому (PM640) і 27-дюймовому (PM670) варіантах із широкоформатним сенсорним екраном з роздільною здатністю Full HD, який можна адаптувати до будь-якого робочого сценарію, а також висувною камерою, що підвищує конфіденційність. ExpertCenter P700 пропонується в компактному корпусі Mini Tower (PM700M) і малогабаритному SFF-корпусі (PM700S), які відповідають потребам користувачів до організації робочого простору.



Міні-ПК ASUS NUC 15 Performance з новітніми процесорами Intel Core Ultra 9 або 7 (Series 2), відеокартами NVIDIA GeForce RTX 5070 або 5060 для ноутбуків і до 64 ГБ оперативної пам’яті, змінює уявлення про компактні робочі станції. Цей витончений і потужний пристрій у корпусі об’ємом 3 л забезпечує виняткову продуктивність обчислень штучного інтелекту та відмінні можливості для роботи з графікою, підтримуючи до п’яти одночасно підключених дисплеїв і різні варіанти розміщення відповідно до потреб робочого простору. Він оснащений високошвидкісним модулем Intel Killer WiFi 7, що забезпечує швидкість передачі даних у 2,4 раза вищу, ніж у попередніх стандартах, а також підтримує інтерфейс Bluetooth 5.4. Сучасна система охолодження забезпечує тиху та ефективну роботу комп’ютера. NUC 15 Performance сприяє підвищенню продуктивності бізнес-професіоналів і творчих працівників. Він також доступний у вигляді комплекту (NUC Kit/Barebone) для індивідуального конфігурування.



ASUS BE27ACGN – це універсальний 27-дюймовий IPS-монітор із роздільною здатністю QHD, співвідношенням сторін 16:9, частотою оновлення 120 Гц і покриттям 99% колірного простору sRGB. Він пропонує широкий спектр можливостей підключення, включаючи інтерфейси HDMI, DisplayPort, USB-C з живленням потужністю 96 Вт, Ethernet і чотири порти USB 3.2. Підставка монітора дозволяє зі зручністю налаштовувати положення екрана: змінювати кут нахилу та висоту також повертати його навколо своєї осі та переводити в портретний режим. Він також підтримує монтаж за допомогою кронштейна VESA, а в комплекті з монітором постачається спеціальний набір для кріплення мінікомп’ютера ASUS. У моніторі реалізована технологія Eye Care: фільтрація синього світла та мінімізація мерехтіння для комфорту користувача. Крім того, модель BE27ACGN сертифікована за стандартами EPEAT Gold і Climate+, а функція ASUS Power Sync забезпечує керування живленням сумісних ПК NUC для створення енергоефективного робочого простору.



Оскільки застосунки на основі штучного інтелекту та інструменти для спільної роботи стають неодмінною частиною сучасного робочого середовища, безпечне та високошвидкісне з’єднання є вкрай важливим. ASUS 5G-BE58U, перший 5G-маршрутизатор компанії, пропонує універсальне рішення для середовищ, де неможливо використовувати мережу Ethernet, наприклад, у заміських будинках, фуд-траках або автофургонах. Підтримка технологій 5G SA і NSA забезпечує швидкість передачі даних до 4,67 Гбіт/с у місцях, де дротові мережі недоступні. Завдяки сумісності із застарілими пристроями IoT та порту 2.5G Ethernet підключені дротові пристрої зможуть користуватися повною швидкістю 2,5 Гбіт/с для доступу до Інтернету.

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