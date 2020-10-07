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Apple патентует технологию гибкого дисплея, залечивающего царапины

7 октября 2020 г., 13:05
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Apple патентует технологию гибкого дисплея, залечивающего царапины

В охватившей индустрию дорогостоящей одержимости складными дисплеями, Apple остаётся островком здравого смысла, предпочитая нарабатывать прочный технологический фундамент, а не выдавать «на гора» слепленные на сырую нитку и никому кроме технофриков не нужные продукты.

В прошлом году компания подала патентную заявку на «Электронное устройство с гибкими слоями дисплейного покрытия», которая была обнародована только недавно. В ней описывается один из возможных способов сделать гибкие дисплеи менее уязвимыми к механическим повреждениям поверхности.

Решить эту серьёзную, но отнюдь не единственную проблему современных сгибающихся смартфонов восемь перечисленных в заявке изобретателей Apple предлагают, защитив поверхность экрана эластичным слоем, способным самостоятельно «залечивать» мелкие царапины.

Речь идёт об эластомере — разновидности эластичных материалов, принимающей после изгиба свою первоначальную форму. Обычно, как указано в заявке, такое восстановление происходит под воздействием тепла, света или электричества.

Apple никогда не анонсирует заранее своих планов, поэтому, как сделало ожидать, в заявке нет никаких указаний на то, когда или в каких продуктах могут появиться (и появятся ли вообще) самозалечивающиеся дисплеи.

Не уточняется также будет ли восстановление поверхности происходить постоянно или в ходе ночной перезарядки аккумулятора, а может быть станет частью предоставляемых компанией и её партнёрами послепродажных сервисов.

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