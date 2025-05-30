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Ubiquiti анонсувала корпоративні точки доступу E7 з підтримкою стандарту WiFi 7

30 мая 2025 г., 12:25
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Ubiquiti анонсувала корпоративні точки доступу E7 з підтримкою стандарту WiFi 7

Компанія Ubiquiti анонсувала точки доступу серії Enterprise 7 (E7, E7 Campus і E7 Audience), інформує Asbis. Ці пристрої оснащені технологією WiFi 7 і сертифікованою AFC для роботи на частоті 6 ГГц зі збільшеним радіусом дії, точки доступу підтримують під’єднання понад 1000 пристроїв і забезпечують швидкість до 10 ГБіт/с через PoE з вбудованою системою резервування.

E7 – точка доступу з 10 потоками, оптимізована для високонавантажених корпоративних мереж. Вона оснащена радіомодулями на 4 потоки для діапазонів 5 ГГц і 6 ГГц, що забезпечує стабільне і швидке підключення.

E7 Campus – універсальна точка доступу із захистом рівня IP67, що підходить як для приміщень, так і для вулиці. Завдяки вбудованій технології PRISM активної фільтрації радіочастот, вона знижує перешкоди більш ніж в 1000 разів, що гарантує надійну роботу навіть у складних умовах.

E7 Audience – модель з максимальною ємністю, що підходить для великих майданчиків і заходів. Вона оснащена кількома радіомодулями на 6 ГГц і високопродуктивним антенним масивом, підтримує понад 1500 пристроїв і дає змогу налаштовувати ширину променя для точного покриття зони.

У поєднанні з інфраструктурою UniFi Enterprise серія Enterprise 7 забезпечує безшовне високошвидкісне підключення в будь-яких умовах.

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