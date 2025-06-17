Microsoft і OpenAI ніяк не домовляться про умови розлучення

17 июня 2025 г., 17:25

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Купу інсайта про переговори між Microsoft і OpenAI щодо реструктуризації, які тривають уже вісім місяців без видимого прогресу, дає The Information. OpenAI хоче, щоб Microsoft отримав близько третини акцій в обмін на відмову від прав на майбутні прибутки, а також планує змінити ексклюзивні права Microsoft на хостинг своїх моделей у хмарі.

Водночас OpenAI хоче виключити з поточної угоди заплановане придбання AI-стартапу Windsurf за 3 млрд дол. Мабуть, тому що Windsurf безпосередньо конкурує з GitHub Copilot від Microsoft. Остання поки не погодилася на умови OpenAI й вимагає інших поступок, зокрема продовження прав на використання інтелектуальної власності OpenAI.

За поточної угоди про 20% відрахувань Microsoft може отримати 35 млрд дол. у 2030 році, коли OpenAI прогнозує виторг в 174 млрд дол. Не дивно, що OpenAI хоче переглянути ці умови.

Ключова суперечка також точиться навколо визначення AGI (загального штучного інтелекту). Microsoft має відмовитися від своїх прав на доходи OpenAI, коли AGI буде досягнуто. Microsoft вважає, що до AGI ще роки, а керівництво OpenAI стверджує, що це може статися набагато раніше.

У OpenAI є дедлайн до кінця року для завершення реструктуризації, інакше інвестори (Softbank) можуть відмовитися вкладати додаткові 20 млрд дол. з раунду в 40 млрд дол.

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