ERC розпочинає продаж в Україні ноутбуків бренду 2E

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Компанія ERC оголошує про старт продажів ноутбуків 2E на базі процесорів Intel Core. Модельний ряд, представлений в Україні, наразі включає дві діагоналі екрана (15 та 17 дюймів) і три серії (Rational, Imaginary та Complex Pro).
Кожен ноутбук обладнаний IPS-екраном із роздільною здатністю FHD, USB 3.2 типів А та С (із функціями передачі відеосигналу та зарядки через USB-C), вебкамерою з роздільною здатністю 720p (HD) і двома спрямованими мікрофонами. Для підключення до мережі інтернет є гігабітний RJ-45. Бездротові інтерфейси представлені: Bluetooth 5.2 для підключення периферійних пристроїв та бездротовим інтернет-адаптером Intel
2E Rational 15 базується на Intel Core i3 або i5, має вбудований зчитувач оптичних дисків, VGA-порт для підключення проєкторів або моніторів старого зразка та змінний акумулятор. Ця модель проходить тестування за військовим стандартом MIL-STD 810G, що означає можливість роботи в екстремальних умовах.
Ноутбук 2E Imaginary 15 призначений для творчості. В його основі процесори Intel Core i3/i5/i7. Він має металевий корпус та вагу 1,59 кг. Кут розгортання 180°. Акумулятор 49 Вт-год забезпечує до 11 годин автономної роботи.
Продуктивний 2E Complex Pro 15 і Pro 17 оснащений Intel Core i3/i5/i7 12-го покоління. Має сканер відбитків пальців (Complex Pro 15) та інфрачервону камеру з технологією Windows Hello (доступ до операційної системи через розпізнавання обличчя). На борту акумулятор збільшеної місткості 73 Вт-год (до 17 годин автономної роботи) та високошвидкісний порт Thunderbolt 4.
Сервісне та гарантійне обслуговування ноутбуків проводиться у сервісному центрі ERC. Рекомендована роздрібна ціна від 24999 грн.
«Поповнення асортименту ноутбуками 2E дозволяє запропонувати нашим партнерам нові можливості та вигідні умови по реалізації комплексних проєктів» – коментує Володимир Зубач, бренд-менеджер 2E в ERC.
Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада
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