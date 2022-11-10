ERC розпочинає продаж в Україні ноутбуків бренду 2E

10 ноября 2022 г., 11:15

0

Tweet

Компанія ERC оголошує про старт продажів ноутбуків 2E на базі процесорів Intel Core. Модельний ряд, представлений в Україні, наразі включає дві діагоналі екрана (15 та 17 дюймів) і три серії (Rational, Imaginary та Complex Pro).

Кожен ноутбук обладнаний IPS-екраном із роздільною здатністю FHD, USB 3.2 типів А та С (із функціями передачі відеосигналу та зарядки через USB-C), вебкамерою з роздільною здатністю 720p (HD) і двома спрямованими мікрофонами. Для підключення до мережі інтернет є гігабітний RJ-45. Бездротові інтерфейси представлені: Bluetooth 5.2 для підключення периферійних пристроїв та бездротовим інтернет-адаптером Intel Wi-Fi 6 ax (2.4 ГБіт/с). Також є функція вибору кольору, інтенсивності підсвічування клавіатури та можливість розширення оперативної пам’яті до 64 ГБ (за винятком лінійки Imaginary 15).

2E Rational 15 базується на Intel Core i3 або i5, має вбудований зчитувач оптичних дисків, VGA-порт для підключення проєкторів або моніторів старого зразка та змінний акумулятор. Ця модель проходить тестування за військовим стандартом MIL-STD 810G, що означає можливість роботи в екстремальних умовах.

Ноутбук 2E Imaginary 15 призначений для творчості. В його основі процесори Intel Core i3/i5/i7. Він має металевий корпус та вагу 1,59 кг. Кут розгортання 180°. Акумулятор 49 Вт-год забезпечує до 11 годин автономної роботи.

Продуктивний 2E Complex Pro 15 і Pro 17 оснащений Intel Core i3/i5/i7 12-го покоління. Має сканер відбитків пальців (Complex Pro 15) та інфрачервону камеру з технологією Windows Hello (доступ до операційної системи через розпізнавання обличчя). На борту акумулятор збільшеної місткості 73 Вт-год (до 17 годин автономної роботи) та високошвидкісний порт Thunderbolt 4.

Сервісне та гарантійне обслуговування ноутбуків проводиться у сервісному центрі ERC. Рекомендована роздрібна ціна від 24999 грн.

«Поповнення асортименту ноутбуками 2E дозволяє запропонувати нашим партнерам нові можливості та вигідні умови по реалізації комплексних проєктів» – коментує Володимир Зубач, бренд-менеджер 2E в ERC.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

0

Tweet