PowerWall 2E DIZHA – нова система резервного живлення

Компанія ERC представила в Україні PowerWall DIZHA – систему резервного живлення для використання у квартирах, будинках та офісах. Ультракомпактний формфактор рішення дає змогу заощадити простір, зберігаючи стиль і гармонію інтер’єру. Завдяки вбудованим коліщатам пристрій легко транспортувати. PowerWall 2E DIZHA є найпотужнішою з лінійки 2Е системою резервного живлення із сучасним гібридним інвертором 10000 Вт і підтриманням продажу в мережу.



У PowerWall DIZHA реалізовано технологію бездротового з’єднання модулів інвертора й акумуляторів між собою, тому що передавання енергії та даних всередині системи відбувається через унікальний силовий інтерфейс.



У батарейному модулі зберігання енергії застосовано високопродуктивні літій-залізо-фосфатні акумулятори з тривалим терміном слугування. Модульна конструкція забезпечує масштабування та обслуговування. Кожен модуль зберігання енергії оснащено інтелектуальною системою BMS і може бути об’єднано в акумуляторну батарею загальною місткістю до 25 кВт-год (5 модулів зберігання енергії). Енергетична місткість кожного акумуляторного модуля – 5 кВт-год.



Зазначено, у модулі живлення застосовано нову топологічну схему, яка забезпечує обмін енергією між фотоелектричними, мережевими, акумуляторними батареями та навантаженнями, а також має функцію фотоелектричного та мережевого заряджання.



Два фотоелектричні зарядні модулі використовують новочасну оптимізовану технологію моніторингу MPPT, яка дає змогу швидко визначати точку максимальної потужності фотоелектричного масиву в будь-якому середовищі та отримувати максимальну енергію сонячної панелі в режимі реального часу. Крім того, MPPT має широкий діапазон напруги та підтримує максимальну потужність фотоелектричного масиву 11 000 Вт (2 × 5 500 Вт).



Удосконалений алгоритм керування застосовано в мережевому зарядному модулі для реалізації повністю цифрового подвійного замкненого керування напругою і струмом. Широкий діапазон вхідної напруги змінного струму та функції захисту входу/виходу забезпечують стабільне й надійне заряджання і захист акумуляторів. Модуль інвертора має повністю цифровий інтелектуальний дизайн, використовує технологію ШІМ, генерує чисту синусоїду, перетворює постійний струм на змінний; може бути застосований для побутової техніки, електроінструментів та інших навантажень змінного струму.



Система DIZHA має 4 основні режими інвертора:

SNU – гібридне заряджання від фотоелектричних станцій і електромережі надає пріоритет фотоелектричним станціям, а електромережу використовує для заряджання, якщо енергії з фотоелектричних станцій недостатньо. Коли енергії з фотоелектричних станцій достатньо, заряджання через електромережу припиняється.

CUB – за замовчуванням використано мережеве живлення, а фотоелектричне заряджання активується лише тоді, коли мережеве живлення недоступне.

CSO – пріоритет надано заряджанню через фотоелектричні модулі, а мережеве заряджання буде активовано лише тоді, коли фотоелектричний модуль повністю припинить постачати енергію.

OSO – активовано лише фотоелектричне заряджання, заряджання від мережі вимкнено.



VEZHA оснащено функцією заряджання і розряджання за часовими інтервалами, яка дає змогу користувачам встановлювати різні періоди заряджання і розряджання відповідно до місцевих тарифів, завдяки чому використання електроенергії та енергії фотоелектричних панелей є раціональним. Це суттєво підвищує економічну ефективність системи й розширює можливості оптимізації витрат на електроенергію.



Серед можливостей PowerWall DIZHA слід зазначити:

Підтримання паралельного з’єднання на одній фазі задля збільшення загальної потужності системи. Під'єднавши до 6 одиниць у паралель, можна отримати до 60 кВт номінальної потужності та 150 кВт-год місткості загальної системи.

Підтримання з’єднання в трифазну систему: три системи DIZHA можна об’єднати в одну трифазну 380 В. Тоді лінійна напруга між L1 у фазі 1 та L2 у фазі 2 становить 230 × 1,732 = 398 В змінного струму, і аналогічно лінійна напруга між L1-L3, L2-L3 становить 398 В змінного струму; напруга між L1-N, L2-N, L3-N – 230 В змінного струму. У такий спосіб можна отримати до 60 кВт потужності в трифазній системі та до 150 кВт-год місткості загальної системи.

Фірмова система віддаленого моніторингу 2E Smart Energy. Цей зручний застосунок, сумісний із пристроями iOS та Android (доступні в маркетах), дає змогу в режимі реального часу отримувати дані про стан резервної системи 2Е: поточне споживання, рівень генерації енергії та багато інших параметрів не тільки відображено, а і збережено для подальшого аналізу.



Система резервного живлення 2E PowerStation Dizha (10000 Вт, 10.24 кВт·год, MPPT 11 кВт, Wi-Fi, розширення місткості, паралельне підключення) обійдеться у 149999 грн.

Система резервного живлення 2E PowerStation Dizha (10000 Вт, 15.36 кВт·год, MPPT 11 кВт, Wi-Fi, розширення місткості, паралельне підключення) обійдеться у 197999 грн.

Система резервного живлення 2E PowerStation Dizha (10000 Вт, 20.48 кВт·год, MPPT 11 кВт, Wi-Fi, розширення місткості, паралельне підключення) коштує 234999 грн.

