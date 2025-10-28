Brother представила нові монохромні лазерні принтери та БФП початкового рівня

28 октября 2025 г., 17:35

За повідомленням ERC, офіційного дистриб’ютора Brother в Україні, виробник оголосив про розширення своєї продуктової лінійки монохромних лазерних пристроїв, додавши дві ключові моделі початкового рівня, покликані стати "локомотивами продажів" у найдоступнішому ціновому сегменті. Це рішення дозволяє Brother заповнити важливу нішу на ринку, яка формує значну частину споживчого попиту. Нові пристрої орієнтовані насамперед на домашніх користувачів, малий бізнес та перспективні проєкти.



Brother представила дві моделі: БФП Brother DCP-L1630W (DCPL1630WYJ1) та принтер Brother HL-L1230W (HLL1230WYJ1). Багатофункціональний пристрій DCP-L1630W поєднує друк, сканування та копіювання і має інтерфейси USB, Wi-Fi, а також Ethernet для зручного мережевого підключення. Принтер HL-L1230W є компактним монохромним пристроєм із підключенням USB та Wi-Fi. Обидві моделі мають привабливий, лаконічний дизайн і гідні базові специфікації: швидкість друку становить 20 сторінок на хвилину, а максимальна роздільна здатність сягає 2400×600 dpi (технологія HQ 1200). Лоток подачі паперу розрахований на 150 аркушів, а максимальний місячний обсяг друку для БФП становить 12000 сторінок.



Важливою конкурентною перевагою цих новинок є їхні витратні матеріали. Пристрої комплектуються картриджем TN119 із ресурсом 1500 сторінок, що є вигідним бонусом для користувачів. Крім того, фотобарабан DR119 розрахований на 10000 відбитків. На нові пристрої, як і на весь асортимент Brother, надається стандартна гарантія терміном 24 місяці.

Модель Brother DCP-L1630W пропонується за ціною 9499 грн, а Brother HL-L1230W – 6649 грн.

