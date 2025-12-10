 
Трест, который лопнул

ERC відновлює постачання захищених комп'ютерних рішень Panasonic

10 декабря 2025 г., 16:35
ERC відновлює постачання захищених комп'ютерних рішень Panasonic

Компанія ERC повідомляє про відновлення та розширення партнерства з Panasonic щодо постачання захищених мобільних комп'ютерів в Україну. Захищені ноутбуки та планшети Panasonic поєднують мобільність, витривалість і продуктивність для роботи там, де звичайна техніка не справляється. Пристрої стануть у пригоді користувачам, діяльність яких передбачає мобільність, постійні ризики пошкодження техніки та безперервний доступ до даних.

Основні сфери застосування: промисловість та енергетика (військові та видобувні об'єкти, будівельні майданчики, енергетичні компанії); сектор безпеки та державні служби (військові підрозділи, поліція, рятувальні служби, митниця); логістика та транспорт (склади, керування автопарком, кур'єрські служби); медицина; автомобільна діагностика та сервіс (автосалони, СТО та виїзні ремонтні бригади).

Продуктова лінійка Toughbook/ Toughpad охоплює повністю захищені, напівзахищені та бізнес-захищені моделі, що зумовлює можливість вибрати рішення для різних потреб. Це не стандартні «готові» моделі. Кожне рішення можна адаптувати до потреб конкретного замовника: вибір комунікаційних модулів, роз'єми, кріплення, док-станції, акумулятори тощо.

