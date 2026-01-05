APC Back-UPS Connect забезпечує стабільне живлення мережевого обладнання під час знеструмлень

5 января 2026 г., 16:45

Компанія ERC заявила про початок продажів рішення APC Back-UPS Connect, яке призначене для підтримання роботи мережевого обладнання – роутерів, систем відеоспостереження, елементів системи Smart Home та інших пристроїв із живленням 12 В.



Модель забезпечує потужність 36 Вт і вихідну напругу 12 В постійного струму. Вбудований літій-іонний акумулятор гарантує до 4 год роботи середньостатистичного маршрутизатора, зберігаючи інтернет-з’єднання.



У комплекті передбачені змінні DC-насадки для сумісності з різними пристроями. Підходить для домашнього та офісного використання.



Рекомендована роздрібна ціна APC Back-UPS Connect — 3639 грн.

