APC Back-UPS Connect забезпечує стабільне живлення мережевого обладнання під час знеструмлень

5 января 2026 г., 16:45

APC Back-UPS Connect забезпечує стабільне живлення мережевого обладнання під час знеструмлень

 

Компанія ERC заявила про початок продажів рішення APC Back-UPS Connect, яке призначене для підтримання роботи мережевого обладнання – роутерів, систем відеоспостереження, елементів системи Smart Home та інших пристроїв із живленням 12 В.

Модель забезпечує потужність 36 Вт і вихідну напругу 12 В постійного струму. Вбудований літій-іонний акумулятор гарантує до 4 год роботи середньостатистичного маршрутизатора, зберігаючи інтернет-з’єднання.

У комплекті передбачені змінні DC-насадки для сумісності з різними пристроями. Підходить для домашнього та офісного використання.

Рекомендована роздрібна ціна APC Back-UPS Connect — 3639 грн.

 

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

