Gartner прогнозує зростання ІТ-витрат в регіоні EMEA на 3,7% у наступному році

10 ноября 2022 г., 12:25

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Згідно з останнім прогнозом компанії Gartner, витрати на ІТ в регіоні EMEA у 2023 році складуть 1,3 трильйона доларів, що на 3,7% більше, ніж у 2022 році. Серед найбільш зрілих ринків Західної Європи, Німеччини, Франції та Великобританії, прогнозується, що витрати на ІТ у Великобританії продемонструють найвищий ріст у 2023 році, досягнувши 5,2% у річному обчисленні.



«У турбулентні часи CIO не наважуються підписувати нові контракти, брати на себе зобов'язання щодо довгострокових ініціатив або залучати нових технологічних партнерів, - вказує Джон Лавлок (John Lovelock), почесний віце-президент-аналітик Gartner. - ІТ-бюджети підприємств не є центральним елементом цієї нерішучості, і компанії в регіоні EMEA збільшать свої ІТ-бюджети у 2023 році».



Однак ІТ-директори країн регіону EMEA будуть намагатися збалансувати свої ІТ-бюджети. «Наприклад, вони будуть використовувати цифрові технології, щоб допомогти іншим відділам підвищити операційну ефективність і скоротити витрати, а також впроваджувати цифрові технології для трансформації ціннісної пропозиції своєї компанії, доходів і взаємодії з клієнтами», додав Лавлок.



Після прогнозованого зниження у всіх сегментах у 2022 році, витрати на корпоративне програмне забезпечення будуть відновлюватися швидше, ніж інші сегменти, з прогнозованим зростанням на 8,6% у 2023 році.



Витрати на хмарне програмне забезпечення будуть зосереджені на трансформації та ефективності, а ІТ-директори в регіоні EMEA також будуть використовувати хмари в першу чергу для нових ініціатив, таких як пакетні бізнес-можливості (PBC) і мережі передачі даних, зберігаючи при цьому поточні локальні середовища. Прогнозується, що витрати на публічні хмарні сервіси в регіоні EMEA виростуть зі 111 мільярдів доларів у 2022 р. до 131 мільярда доларів в наступному році, тобто на 18,2%. Витрати на хмарне програмне забезпечення складуть 34% від загальних витрат на корпоративне програмне забезпечення в регіоні EMEA.



На відміну від цього, споживчі ІТ-витрати не будуть стійкими до рецесії. «У міру зростання інфляції та продовження її наслідків, не тільки споживачі з низьким рівнем доходу, але і люди з високим доходом будуть скорочувати витрати на пристрої, - вважає Лавлок. - У 2023 році споживчі витрати на персональні пристрої знизяться на 2,6%. У цьому році прогнозується зниження на 13%, що є найвищим двозначним показником спаду з 2009 року, коли було зафіксовано скорочення на 11,3%».



Прогнозується, що серед найбільш розвинених ринків Західної Європи витрати на ІТ у Великобританії досягнуть найвищих темпів зростання у 2023 році і досягнуть 218,7 мільярда доларів. У цьому році Великобританія також буде мати кращі показники, ніж Франція і Німеччина. Очікується, що витрати на ІТ у Великобританії досягнуть найвищих темпів зростання у 2022 році з 8% зростанням у британських фунтах. Однак через слабкість британського фунта по відношенню до долара США це означає загальне зниження ІТ-витрат на 2,5% в доларах США.

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