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З початку вторгнення росії на території України знешкоджено 274 тис. вибухонебезпечних предметів

10 ноября 2022 г., 10:25

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 151 раз, виявлено, вилучено і знешкоджено 1 тис. 515 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 1 авіаційну бомбу. Обстежено територію площею 70 гектарів.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 11 тис. 408 разів, Київщині – 6 тис. 772, Чернігівщині – 4 тис. 126, Донеччині – 2 тис. 458, Миколаївщині – 1 тис. 834, Сумщині – 1 тис. 443, Черкащині – 1 тис. 068.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 274 тис. 56 вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 845 кг вибухової речовини. Обстежено територію площею близько 74 тис. 179 гектарів.

У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідомляйте за номером телефону - 101.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

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