Xerox інтегрує Lexmark і розширює портфель корпоративних рішень повноколірним БФП

Корпорація Xerox оголосила про завершення угоди щодо придбання Lexmark International – одного з провідних світових виробників лазерних пристроїв і рішень для друку, інформує ERC. Підґрунтям цього рішення є зміцнення глобальних позицій Xerox і розширення можливостей у сфері корпоративних рішень із керування документами та офісного друку.

Інтеграція експертизи Xerox та інженерної спадщини Lexmark надало змогу сформувати найширший у галузі портфель офісних пристроїв – від компактних моделей A4 до потужних повноколірних БФП формату SRA3.

Оновлена продуктова екосистема передбачає уніфікований стандарт якості та підтримки: усі нові пристрої доступні через офіційну мережу Xerox, сумісні з платформами керування доступом Xerox Workplace Solution, а також відповідають корпоративним вимогам щодо захисту даних.

Подальший розвиток лінійки пристроїв Lexmark за керування Xerox передбачає фокус на гнучкості, енергоефективності та адаптації рішень для потреб офісів будь-якого масштабу.

З-поміж перших нових рішень – повноколірний БФП Lexmark CX950SE. Пристрій забезпечує швидкість друку 25 стор./хв і двостороннє сканування 200 зобр./хв, має вбудований Wi-Fi та SSD-накопичувач з апаратним шифруванням. Модель працює тихо (менш як 42 дБ) і пристосована до використання відразу «з коробки», гарантуючи безпечний та економічний друк.

Великий сенсорний екран 10,1″ реагує швидко, тоді як меню має логічну структуру без зайвих елементів. Жодних абстрактних іконок – лише звичні дії: сканувати, надіслати, друкувати, вибрати джерело. Вбудовані відеопідказки допомагають здійснювати базові операції з технічного обслуговування (заміна тонера, бункера відходів тощо) – усе це без сервісних викликів і спеціальних інструментів.

Модульна конструкція, доступ до всіх вузлів з одного боку та лише два типи гвинтів роблять технічне обслуговування швидким і передбачуваним. Пристрій пристосовано до інтенсивної експлуатації: картриджі з ресурсом близько 47 тис. стор., фотомодулі до 250 тис. стор., максимальне навантаження до 100 тис. стор./міс.

Завдяки напрацюванням Xerox у Lexmark CX950SE захист даних реалізовано не як додаткову опцію, а як базовий компонент конструкції. Апаратний SSD із шифруванням, чип TPM для зберігання ключів і паролів, до того ж авторизацію через картки інтегровано з Xerox Workplace Cloud та Suite для гарантування належного рівня безпеки та контролю доступу. Усе це відповідає вимогам банківського сектора, держструктур, ритейлу та інших організацій, де документи є частиною захищеного бізнес-процесу.

Lexmark CX950SE органічно доповнить інфраструктуру різних організацій. У банках забезпечить оброблення великого обсягу документації. У юридичних і фінансових підрозділах стане в пригоді як основний інструмент для роботи з вхідною кореспонденцією. Для маркетингових команд слугуватиме внутрішньою «мінітипографією» для виготовлення буклетів і макетів. У державних установах працюватиме як надійний і захищений офісний пристрій. В ІТ-відділах функціонуватиме стабільно та прогнозовано, із мінімальною кількістю сервісних втручань.

