EPAM відкрила новий офіс у Хмельницькому

29 апреля 2022 г., 12:35

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Компанія EPAM оголосила про відкриття нового офісу у Хмельницькому та намір продовжувати розвивати бізнес в Україні.



Восени 2021 року представництво компанії з'явилося у Хмельницькому в форматі коворкінгу, а днями було відкрито повноцінний власний офіс.



Як підкреслюється, нова локація передбачає кілька десятків робочих місць та працюватиме на умовах попереднього бронювання. Також є простір для проведення командних зустрічей та брейнштормів, є парковка для авто, резервний канал безперебійного інтернет зв’язку Starlink.

За даними опитування спеціалізованих ресурсів понад 60% айтівців змінили місце проживання за останні місяці через агресію з боку росії. Хоча лідером для переїзду лишаються захід країни, частина фахівців обирає центральні області країни. Кілька сотень співробітників ЕРАМ обрали Хмельницький як відносно безпечне місце для тимчасового перебування.



«Ми не змінюємо наші плани щодо присутності в регіоні та віримо у перспективи розвитку ІТ у Хмельницькому. В наших планах було відкриття повноцінного офісу ще до війни і ми робимо це зараз, у квітні. Розвиток IT-сфери підтримує місцева влада та створює для цього сприятливі умови. Наразі до міста переїхали ІТ фахівці з Харкова, Чернігова, Києва та інших локацій. Чисельність нашого офісу зросла з кількох десятків спеціалістів до декількох сот фахівців, для них та майбутніх талантів працюватиме зручний та комфортний офіс», підкреслив Сергій Редько, керівник ЕРАМ у центральному регіоні.

EPAM також продовжує підтримувати регіон. Так компанія надала фінансову підтримку благодійній організації "Карітас Хмельницький" для закупівлі продуктових наборів для вимушених переселенців. Та плюс до цього передала понад 100 одиниць техніки для освітніх закладів Хмельниччини. Цієї зими ЕРАМ University та Хмельницький національний університет уклали угоду про співпрацю для більш якісної підготовки студентів, наступного покоління ІТ-фахівців.

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