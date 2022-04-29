29 апреля 2022 г., 13:40

Згідно з інформацією Міністерства енергетики, за минулу добу відновлено електропостачання понад 19,8 тисячам споживачів. Зокрема, у Київській області – 12,6 тисячам, Донецькій – 3,7 тисячам, Харківській – 3,5 тисячам абонентів.



Станом на 28 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 870 населених пункти, загалом майже 700 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 292 тисячі споживачів, Харківській - 191 тисяча, Луганській – 98 тисяч.



Через пошкодження високовольтної лінії 330 кВ у південному регіоні України Запорізьку АЕС для забезпечення стійкої роботи енергосистеми перевели на рівень потужності, за якого забезпечується тільки живлення власних потреб.

Екологічний, протипожежний та радіаційний стан на території промислового майданчика Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні – в межах норми.



Радіаційний фон на проммайданчику становить 11 мікрорентген за годину, в санітарно-захисній зоні – 8–12 мкР за годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької атомної електростанції.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист