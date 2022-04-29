Amazon зафіксувала збиток у першому кварталі - 3,8 млрд дол.

29 апреля 2022 г., 11:55

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Amazon повідомила про чистий збиток у першому кварталі в розмірі 3,8 млрд дол., (або 7,56 долара на акцію), на фоні прибутку у 8,1 млрд дол. за той же період минулого року.



Такий великий мінус був обумовлений неопераційними збитками до оподаткування в розмірі 7,6 мільярда доларів від зниженої оцінки частки компанії в Rivian Automotive.



Виручка Amazon зросла на 7%, до 116,4 мільярда доларів - це найповільніший темп зростання за принаймні три роки. Хоча слід додати, що показник міг би бути й 9%, якби не несприятливі курси іноземної валюти.



Аналітики очікували зниження прибутку та уповільнення доходів, прогнозуючи прибуток у розмірі 8,18 доларів на акцію при виручці в розмірі 116,5 млрд дол., але загальна втрата застала багатьох зненацька, оскільки більшість не врахували впливу падіння акцій Rivian. І навіть скоригований прибуток у розмірі 7,38 доларів на акцію впав нижче очікуваного на Волл-стріт 8,36 доларів.



Як завжди, драйвером прибутку залишається Amazon Web Services, хмарний підрозділ компанії. У рамках цього напрямку продажі досягли 18,4 млрд дол., а операційний прибуток - 6,5 млрд дол., що на 37% більше, ніж рік тому (у порівнянні з 4,2 млрд дол.). Це більш-менш збігалося з прогнозом аналітиків про 18,5 млрд дол. доходу від хмар, хоча трохи й уповільнено проти 39,5% зростання в четвертому кварталі.



Виконавчий директор Amazon Енді Джессі (Andy Jassy) назвав «незвичайне зростання та виклики» пандемії та війни в Україні, зазначивши, що AWS продовжує стрімко розвиватися. «Оскільки AWS зростав на 34% щорічно протягом останніх двох років, і на 37% у річному обчисленні в першому кварталі, Amazon Web Services продовжив допомагати компаніям подолати пандемію та перенести більше робочого навантаження в хмару», сказав він.



Але Джассі витратив більше часу на те, щоб пояснити нещодавній перехід Amazon від спроб задовольнити попит на електронну комерцію, викликаний пандемією, до того, як тепер боротися з тим, як стати більш ефективним. «Сьогодні, оскільки ми більше не шукаємо фізичні чи кадрові можливості, наші команди зосереджені на підвищенні продуктивності та ефективності витрат у всій нашій мережі виконання, - підкреслив він. - Ми знаємо, як це зробити, і робили це раніше. Це може зайняти деякий час, особливо оскільки ми працюємо над постійним тиском, обумовленим інфляцією та ускладненнями у ланцюжку постачання. Але ми бачимо обнадійливий прогрес у ряді аспектів взаємодії з клієнтами, включаючи швидкість доставляння, оскільки зараз ми наближаємося до рівня, якого не бачили з місяців, що безпосередньо передували пандемія на початку 2020 року».



Інвестори не були в захваті від результатів Amazon та, що ще важливіше, від перспектив. У Amazon зазначили, що продажі зростуть приблизно на 3-7% у другому кварталі 2021 року до 116-121 млрд дол., що набагато нижче прогнозу аналітиків у 125 млрд дол. А стосовно операційного прибутку, то діапазон ще ширший, від втрати в 1 мільярд доларів до прибутку в 3 млрд дол., у порівнянні з плюсом у 7,7 млрд дол., який був у другому кварталі 2021 року.



Акції Amazon впали приблизно на 10% на торгах у неробочий час. Вони зросли на 4,7% до $2891,93 за акцію на звичайних торгах у день, коли Nasdaq виріс більш ніж на 3%.



Основний роздрібний бізнес Amazon зіткнувся з низкою проблем - постійними перебоями в ланцюжках постачання через пандемію та війну в Україні, підвищенням заробітної плати та трат на логістику, що в сукупності призвело до додаткових витрат приблизно на 4 мільярди доларів у четвертому кварталі.



Слід зазначити, що прибуток від реклами зріс на 23% порівняно з минулим роком до 7,9 млрд дол. Послуги передплати, включаючи безплатну доставку Amazon і медіапослуги, зросли на 11% до 8,4 млрд дол.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист